حسین زاده:۱۵۰ هزار نفر نمایش «۱۸۰۰۱» را به تماشا نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین‌زاده با اشاره به فداکاری‌های این شهیدان در دفاع از میهن، اظهار کرد: آبرو و استقلال کشور مرهون خون پاک این قهرمانان است که جان خود را در مرزها و شهرها فدای امنیت وطن کردند.

سخنگوی کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی از برگزاری موفق برنامه‌های مختلف در راستای این کنگره خبر داد و به حضور پرشور شهروندان اشاره کرد و گفت: این کنگره از سال ۱۴۰۰ به صورت جدی برنامه‌ریزی‌های عملیاتی خود را آغاز کرد و همکاری‌های گسترده‌ای با دستگاه‌ها و سازمان‌ها شکل گرفت.

وی همچنین به برگزاری اجلاسیه‌های ملی در شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: اجلاسیه‌های سبزوار، تربت حیدریه، کاشمر و قوچان در ماه‌های اخیر برگزار شده است. همچنین اجلاسیه ۱۸ هزار شهید نیز در روزهای گذشته برگزار شد که با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.

حسین زاده از رونمایی از سایت ویژه این کنگره خبر داد و گفت: برای هر یک از شهدای بزرگوار، صفحه‌ای اختصاصی در فضای وب پیش‌بینی شده است که مدیریت آن به خانواده‌های شهدا واگذار خواهد شد. همرزمان و دوستان شهید نیز می‌توانند اطلاعات و اسناد مربوط به شهید را در این صفحات بارگذاری کنند.

سخنگوی کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی به برگزاری نمایش میدانی ۱۸۰۰۱ اشاره کرد و افزود: این نمایش هویتی تاریخی از دفاع و مقاومت مردم خراسان در طول تاریخ بود که با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد. تا کنون بیش از ۱۳۵ هزار نفر از این نمایش دیدن کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد در شب آخر به ۱۵۰ هزار نفر برسد.

وی همچنین به تولیدات فرهنگی مرتبط با کنگره اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰ عنوان کتاب قبل از برگزاری این رویداد چاپ و نشر شده است. همچنین ۲۳ عنوان کتاب جدید در همین ایام وارد بازار شده است. در حوزه نوشت‌افزار نیز شش قلم محصول با تصاویر شهدا تولید و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

حسین‌زاده همچنین خبر از انتشار کتاب «بابا رجب» داد که روایت صبوری و مقاومت قهرمان ماهنشان ایران است. این کتاب به صورت الکترونیک و رایگان در اختیار مردم از طریق سایت کنگره قرار گرفته است.

سخنگوی کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این رویداد، ابراز امیدواری کرد که با ادامه این فعالیت‌ها، یاد و خاطره شهدای عزیز همیشه زنده بماند و نسل‌های آینده با فداکاری‌های آنان آشنا شوند.