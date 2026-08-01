به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع از اجرای چندین عملیات حفاظتی در مناطق مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: گشت‌های یگان حفاظت با هدف پیشگیری از تخریب محیط زیست و مقابله با صید و شکار غیرمجاز به صورت مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به عملیات مشترک مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی در شهرستان آمل افزود: در جریان پایش اراضی کشاورزی، از آتش زدن کاه و کلش جلوگیری شد و چهار نفر از متخلفان شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

زارع با بیان اینکه مأموران در مناطق کوهستانی اسک، زیار، گزنک در بخش لاریجان و منطقه گرم‌آب‌در نیز گشت‌های شبانه و روزانه را اجرا کردند، گفت: در این عملیات‌ها تعدادی از صیادان غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند و چندین رشته تور صید، تجهیزات ماهیگیری و مقادیری ماهی قزل‌آلای صیدشده کشف و ضبط شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از کشف یک قبضه سلاح شکاری دولول در حاشیه مناطق جنگلی شهرستان آمل خبر داد و اظهار کرد: این سلاح در جریان گشت مشترک مأموران یگان با عوامل کلانتری ۱۲ از یک متخلف ضبط و پرونده قانونی برای وی تشکیل شد.

وی با اشاره به ادامه برخورد با متخلفان در غرب استان افزود: مأموران یگان حفاظت شهرستان کلاردشت نیز هنگام پایش رودخانه حفاظت‌شده سردآبرود در شهرستان چالوس، یک دستگاه چوب ماهیگیری متعلق به صیاد غیرمجاز را توقیف کردند.

زارع با تأکید بر تداوم گشت‌های ۲۴ ساعته در تمامی مناطق تحت مدیریت استان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخریب منابع طبیعی، صید و شکار غیرقانونی و سایر تخلفات زیست‌محیطی مطابق قانون برخورد قاطع خواهد کرد