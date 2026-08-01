آغاز اردوی تیم ملی پارادوومیدانی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست هیئت پارادوومیدانی استان همدان گفت: اردوی آمادهسازی تیم ملی پارادوومیدانی کشور از امروز در همدان آغاز شده است و ملیپوشان در این اردو خود را برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آماده میکنند.
فرهاد شکری اظهار کرد: در این مرحله از اردو، هفت ورزشکار و پنج مربی حضور دارند و برنامههای تمرینی آنان تا ۲۲ مردادماه در همدان ادامه خواهد داشت.
سرپرست هیئت پارادوومیدانی استان همدان افزود: تمرینات بدنسازی ملیپوشان در پایگاه قهرمانی همدان برگزار میشود و تمرینات تخصصی آنها نیز در ورزشگاههای شهید مفتح و شهدای قدس پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به حضور ورزشکاران و عوامل همدانی در این اردوی ملی گفت: از مجموع هفت ورزشکار دعوتشده حمیده اسلامی، مهرداد مرادی و وحید علینژمی از استان همدان حضور دارند.
شکری ادامه داد: حسن صالحی بهعنوان دونده همراه و حمید زورآوند نیز در جایگاه مربی دیگر نمایندگان استان همدان در اردوی تیم ملی پارادوومیدانی هستند.
سرپرست هیئت پارادوومیدانی استان همدان با بیان اینکه امکانات و شرایط لازم برای برگزاری مطلوب این اردو در همدان فراهم شده است، بیان کرد: امیدواریم ملیپوشان پارادوومیدانی با آمادگی کامل در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شرکت کنند و افتخارات ارزشمندی برای ورزش کشور به دست آورند.
نظر شما