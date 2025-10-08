جبهه مقاومت زنده و قدرتمندتر از گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: اتفاقات اخیر نشان داد جبهه مقاومت همچنان زنده و قدرتمندتر از گذشته است.



وی با اشاره به اینکه مناسبات جهانی دچار تغییر شده و علائم مثبتی از روند رو به رشد فروپاشی یکجانبه‌گرایی و فروپاشی هژمونی برخی قدرت ها به چشم می خورد، اظهار کرد: آقایانی که با زبان گنگ، تغییر پارادایم را نجوا می کنند، کاش از خواب بیدار شوند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه، بیان کرد: برخی انتصابات با اما و اگر های جدی مواجه است و گزینه های حزبی و ناکارآمد روی کار می‌آیند که به جز تقسیم اموال بیت المال برای هم حزبی های خود، هنر دیگری ندارند.



سلیمی با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها نتیجه اختلافات بنیادین در حوزه نظر در تیم اقتصادی دولت است، تصریح کرد: از رئیس جمهور انتظار می رود یک فرمانده واحد برای تیم اقتصادی مشخص شود.