۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

دادستان تهران به درخواست‌های ۱۰۳ نفر از شهروندان رسیدگی کرد

دادستان تهران به درخواست‌های ۱۰۳ نفر از شهروندان رسیدگی کرد

دادستان تهران در دیدار مردمی با ۱۰۳ از شهروندان، به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی تهران امروز با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنان، به درخواست‌ها و مشکلات ۱۰۳ نفر از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده آنها صادر کرد.

برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه و همچنین برنامه‌های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

