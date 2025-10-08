به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی تهران امروز با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنان، به درخواست‌ها و مشکلات ۱۰۳ نفر از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده آنها صادر کرد.

برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه و همچنین برنامه‌های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.