میرغضنفری: دادستانی پشتوانه ای قوی برای نظام اداری است

رشت- فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی گفت: دادستانی پشتوانه ای قوی برای نظام اداری شهرستان رشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه در دیدار با دادستان جدید مرکز استان گیلان، ضمن تبریک انتصاب وی با تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی اظهار کرد: از نگاه مردم، مجموعه‌های اجرایی و قضائی در کنار یکدیگر به‌عنوان اجزای یک کل دیده می‌شوند و انتظار عمومی از ما این است که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، بیشترین هماهنگی و هم‌افزایی را داشته باشیم تا خدمات با مطلوبیت بیشتری ارائه شود.

وی افزود: هم‌افزایی بین دستگاه‌ها موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات اثرگذارتر باشد با وفاق، همدلی و هم‌پوشانی می‌توان در مسیر خدمت به مردم گام‌های مؤثرتری برداشت و زمینه رضایتمندی و اعتماد مردم به نظام و حاکمیت را تقویت کرد که این وظیفه اصلی همه مدیران است.

فرماندار رشت با اشاره به نقش محوری دادستانی در حفظ نظم و حمایت از حقوق شهروندان گفت: دادستانی می‌تواند در کنار دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ها، صیانت از حقوق عمومی و ارتقای سلامت اداری ایفا کند. حضور فعال مجموعه قضائی در میدان، علاوه بر برخورد با تخلفات، زمینه پیشگیری و هدایت درست امور را فراهم می‌سازد.

وی افزود: همکاری مستمر میان فرمانداری و دادستانی، موجب افزایش کارآمدی تصمیمات اجرایی و ارتقای سطح رضایتمندی مردم خواهد شد دادستانی در واقع پشتوانه‌ای قوی برای نظام اداری شهرستان است که با نگاه نظارتی و حمایتگرانه، می‌تواند مسیر خدمت‌رسانی را هموارتر کند.

میرغضنفری در پایان تأکید کرد: فرمانداری رشت آمادگی دارد در تعامل نزدیک با مجموعه دادستانی، در مسیر تحقق اهداف مشترک نظام و خدمت صادقانه به مردم گام بردارد و با همراهی و هم‌فکری، شرایط مطلوب‌تری برای جامعه فراهم کند.

