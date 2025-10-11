  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۹

فرماندار رشت: نظارت سازمان بازرسی زمینه‌ ساز خدمت بهتر به مردم است

فرماندار رشت: نظارت سازمان بازرسی زمینه‌ ساز خدمت بهتر به مردم است

رشت- فرماندار رشت بر اهمیت نظارت دقیق و منصفانه برای حفظ قانون‌مداری تأکید کرد و گفت: نظارت سازمان بازرسی زمینه‌ ساز خدمت بهتر به مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح شنبه در دیدار با بازرس کل گیلان به مناسبت روز سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک این روز به مجموعه کارکنان سازمان بازرسی، اظهار کرد: سازمان بازرسی با رویکرد دلسوزانه و در عین حال قاطع خود، بازوی توانمند قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخلفات است. نظارت دقیق و کارشناسانه این سازمان به ما کمک می‌کند تصمیم‌ها در چارچوب قانون و با هدف خدمت‌رسانی مؤثرتر اتخاذ شود.

وی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی افزود: همواره تأکید کرده‌ام که باید قانون را تا می‌شود به نفع مردم خم کنیم، اما هرگز قانون‌شکنی نکنیم. فلسفه وجودی قانون حمایت از حقوق مردم است و اگر با نگاه درست تفسیر شود، هیچ مانعی برای خدمت صادقانه ایجاد نمی‌کند.

فرماندار رشت همچنین از همراهی سازمان بازرسی با مجموعه فرمانداری و ادارات شهرستان تقدیر کرد و گفت: توصیه‌ها و گزارش‌های کارشناسی سازمان بازرسی موجب اصلاح رویه‌ها، ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی می‌شود و مسیر اجرای قانون را برای مدیران هموارتر می‌سازد.

در این دیدار، جان احمد آقایی، بازرس کل گیلان نیز با قدردانی از نگاه تعاملی فرمانداری رشت، بر استمرار همکاری‌ها و اجرای دقیق قانون در مسیر خدمت‌رسانی سالم به مردم تأکید کرد.

کد خبر 6618224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها