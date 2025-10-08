پورمحمدی: جزایر سه گانه خلیج فارس پاره تن ایران هستند

محمد پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با محکومیت شدید بیانیه گستاخانه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا علیه کشور در این رابطه، عنوان کرد: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزیی جدایی ناپذیر از از جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در خصوص تمامیت ارضی خود به ویژه جزایر سه گانه خلیج فارس با هیچ احدی تعارف ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی خاطرنشان کرد: موقعیت استراتژیک و راهبردی جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک باعث طمع دشمنان به آنها شده است.

پورمحمدی، تصریح کرد: جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس نقش حیاتی در ارتقاء قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دارد و به مثابه پاره تن کشور هستند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به قدرت و صلابت اجازه دست درازی دشمنان به تمامیت ارضی خود در خلیج فارس نخواهند داد.

رئیس شورای شهر هشتبندی اظهار داشت: شورای همکاری خلیج فارس چشمان خود را در مقابل جنگ افروزی های صهیونیست ها و کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع غزه بسته اند و به صدور بیانیه علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورده اند.

وی افزود: توان موشکی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل طمع ورزی های دشمنان است و ملت ایران از این حق مسلم خود کوتاه نخواهند آمد.

رئیس شورای شهر هشتبندی، افزود: بازگشت قطعنامه های منسوخ شده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار است و دولت های غربی به اهداف خود در فشار علیه ایران دست نخواهند یافت.

پورمحمدی، تصریح کرد: شورای حکام انرژی هسته ای ابزار و بازیچه کشورهای غربی به ویژه آمریکا شده است و از وظایف قانونی خود فاصله گرفته است.