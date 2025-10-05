  1. ورزش
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۸

درخواست علیرضا دبیر از نمایندگان مجلس پس از درخشش کشتی‌گیران

رئیس فدراسیون کشتی با حضور در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست توجه ویژه تری به ورزش به خصوص کشتی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی صبح امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه ملی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در گرو حمایت از ورزش است، از نمایندگان مجلس خواست توجه ویژه‌تری به ورزش، به‌ویژه رشته کشتی داشته باشند.

دبیر اظهار داشت: اگر خواستار توسعه منطقه‌ای و ملی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش شادی مردم هستید باید از ورزش حمایت کنید.

وی با طرح پرسشی گفت: اگر تیم ملی کشتی پیروز شود، مردم خوشحال‌تر می‌شوند یا برجام امضا شود؟ تاکنون ۶۷ درصد مدال‌های ایران را کشتی کسب کرده و اگر مدال‌های جهانی را نیز به این آمار اضافه کنیم، سهم کشتی از مدال‌های جهانی و المپیک به ۸۲ درصد کل مدال‌ها می‌رسد.

رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: عملکرد مالی ما تاکنون نزدیک به هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان، مجلس تنها ۲۰۰ میلیارد تومان را تأمین کرده و مابقی را با سختی از منابع بیرونی فراهم کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: واقعاً از مجلس خواهش می‌کنیم توجه بیشتری به رشته کشتی داشته باشد.

رئیس فدراسیون کشتی تاکید کرد: تمام حرکاتی که بچه‌ها بعد از مسابقات انجام دادند حاصل چندین سال کار فرهنگی است و بچه ها رشد پیدا کردند. بچه‌های قهرمان کشتی از نوجوانی و جوانی با ما کار کردند.

وی گفت: از خوشحالی مردم و حضرت آقا خوشحال هستیم. ما آرزوهای بزرگی برای کشتی داریم و آرزوهای ما همچنان ادامه دارد و ان شاء الله در المپیک لس آنجلس موفق شویم.

