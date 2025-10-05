به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی صبح امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه ملی و کاهش آسیبهای اجتماعی در گرو حمایت از ورزش است، از نمایندگان مجلس خواست توجه ویژهتری به ورزش، بهویژه رشته کشتی داشته باشند.
دبیر اظهار داشت: اگر خواستار توسعه منطقهای و ملی، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش شادی مردم هستید باید از ورزش حمایت کنید.
وی با طرح پرسشی گفت: اگر تیم ملی کشتی پیروز شود، مردم خوشحالتر میشوند یا برجام امضا شود؟ تاکنون ۶۷ درصد مدالهای ایران را کشتی کسب کرده و اگر مدالهای جهانی را نیز به این آمار اضافه کنیم، سهم کشتی از مدالهای جهانی و المپیک به ۸۲ درصد کل مدالها میرسد.
رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: عملکرد مالی ما تاکنون نزدیک به هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان، مجلس تنها ۲۰۰ میلیارد تومان را تأمین کرده و مابقی را با سختی از منابع بیرونی فراهم کردهایم.
وی تأکید کرد: واقعاً از مجلس خواهش میکنیم توجه بیشتری به رشته کشتی داشته باشد.
رئیس فدراسیون کشتی تاکید کرد: تمام حرکاتی که بچهها بعد از مسابقات انجام دادند حاصل چندین سال کار فرهنگی است و بچه ها رشد پیدا کردند. بچههای قهرمان کشتی از نوجوانی و جوانی با ما کار کردند.
وی گفت: از خوشحالی مردم و حضرت آقا خوشحال هستیم. ما آرزوهای بزرگی برای کشتی داریم و آرزوهای ما همچنان ادامه دارد و ان شاء الله در المپیک لس آنجلس موفق شویم.
