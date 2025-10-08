به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آمادهسازی تیمهای ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و امید با هدف ارتقای آمادگی بدنی و فنی ملیپوشان، از روز جمعه ۱۸ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده واقع در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز میشود و تا تاریخ ۲۷ مهرماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام رسمی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، در ترکیب دعوتشدگان به این اردو، نام دو فرنگیکار جوان و بااستعداد از استان قم نیز به چشم میخورد.
امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و محمدجواد ابوطالبی در وزن ۶۳ کیلوگرم از قم به جمع نفرات منتخب دعوت شدهاند و در کنار ملیپوشان سایر استانها زیر نظر کادر فنی تمرین خواهند کرد.
طبق برنامه ابلاغشده از سوی فدراسیون، تمامی نفرات دعوتشده باید ساعت ۱۵ روز جمعه ۱۸ مهرماه در محل اردو حاضر شوند تا تمرینات رسمی خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کنند.
این تمرینات تا پایان روز ۲۷ مهرماه ادامه مییابد و شامل برنامههای بدنسازی، مرور فنون، تمرینات تکنیکی و جلسات فنی تیمی خواهد بود.
گفتنی است کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران، به عنوان مرکز اصلی تمرینات تیمهای ملی در ردههای مختلف، محل برگزاری این اردو است و امکانات فنی و تخصصی لازم برای برگزاری تمرینات متمرکز و فشرده در آن فراهم شده است.
این اردو بخشی از مراحل آمادهسازی فرنگیکاران کشور برای حضور در رقابتهای آتی بینالمللی و رویدادهای قارهای محسوب میشود و حضور ورزشکاران جوان از استانهایی چون قم، بیانگر رشد و پویایی استعدادهای کشتی در سطح کشور است.
