تشکیل مرحله جدید اردوی المپیکی برای گوش شکسته های ناشنوا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، کمپ تیم های ملی فدراسیون میزبان دور چهارم تمرینات آماده سازی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان است.

به همین منظور اعضای این تیم ها امروز (دوشنبه ۱۴ مهر) وارد کمپ می شوند تا از فردا تمرینات شان را زیر نظران مربیان خود آغاز کنند.

اسامی اردونشینان تیم ملی های کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان و کادر فنی آنها به این شرح است:

کشتی آزاد

* حسین نوری (استان اردبیل)

* عرفان ستاری (استان البرز)

* محمدرسول قمرپور (استان البرز)

* کیوان رستم آبادی (استان کرمانشاه)

* محمد سیاهوشی (استان همدان)

* ابوالفضل زهره وند ( استان همدان)

* سرمربی: علیرضا زند

* مربیان: محمد سیاه پوش، مهدی برائتی و مصطفی لهسایی

بدنساز: وحید عسکری

مدیر فنی: محمد مشهدی آقایی

کشتی فرنگی

* مهدی بخشی (استان آذربایجان شرقی)

* محمدرضا شعبانی (استان البرز)

* ابوذر ربیع زاده (استان تهران)

* میثم قبشه دزفولی (استان خوزستان)

* محمدجواد زراعت پیشه (استان فارس)

* سید صادق ابولوفایی (استان لرستان)

* سرمربی: علی اشکانی

* مربیان: فرشاد جوادی و ابراهیم غلامی

* بدنساز: علیرضا یزدی

این مرحله از تمرینات گوش شکسته های ناشنوا تا ۲۳ مهر ادامه خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.