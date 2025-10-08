۱۰۰ مراسم عقد و ازدواج در یادمان شهدای گمنام مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی عصر چهارشنبه در همایش افلاکیان گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ مراسم عقد و ازدواج در یادمانهای شهدای گمنام استان برگزار شده است که نشاندهنده پیوند عمیق نسل جوان با فرهنگ ایثار، شهادت و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی اظهار داشت: یادمانهای شهدای گمنام در شهرها و روستاهای استان باید به مراکز زنده و فعال فرهنگی تبدیل شوند و جوانان بیش از پیش در این فضاها حضور داشته باشند.
وی افزود: برگزاری مراسم عقد و ازدواج در این مکانهای مقدس، حرکتی معنادار و فرهنگی است که باعث میشود نسل امروز با راه و مرام شهدا پیوند بخورد و زندگی خود را با نیت پاک و الهی آغاز کند.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران با اشاره به استقبال گسترده خانوادهها و جوانان از این اقدام معنوی گفت: فضاهایی همچون یادمان شهدای گمنام موزه دفاع مقدس ساری، ظرفیت بالایی برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی دارد و میتواند الگویی برای دیگر استانها نیز باشد.
سرهنگ سلامی یادآور شد: برگزاری مراسمهای مذهبی، فرهنگی، زیارتنامهخوانی، برنامههای میثاق با شهدا، نذورات، حضور دانشآموزان و دانشجویان، هیئات مذهبی و تجمعات مردمی از جمله برنامههایی است که باید در این یادمانها تقویت شود.
