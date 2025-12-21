سرهنگ سلامی: ۱۸۷ یادمان شهدای گمنام در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی عصر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران اظهار کرد: آئین استقبال از شهدای گمنام که هر ساله همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار میشود، یکی از بزرگترین، مؤثرترین و ماندگارترین فعالیتهای فرهنگی، معنوی و ارزشی کشور است.
وی با اشاره به حضور پرشور مردم و جوانان استان در این مراسم افزود: مردم انقلابی مازندران همانند دیگر صحنههای مهم انقلاب اسلامی، حضوری حماسی و ارزشمند در آئین استقبال از شهدای گمنام داشتند که این حضور، نشاندهنده پیوند عمیق جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران ادامه داد: امسال از ۲۶ آبانماه تا سوم آذرماه، پیکرهای مطهر شهدای گمنام در قالب سه کاروان وارد استان شدند و به مدت یک هفته میهمان مردم قدرشناس مازندران بودند.
سرهنگ سلامی با بیان اینکه در این مدت نزدیک به ۵۰۰ محفل دعا، مراسم وداع و برنامه فرهنگی در نقاط مختلف استان برگزار شد، گفت: بیشترین این برنامهها در مدارس، مساجد، هیئتهای مذهبی و دانشگاهها برگزار شد و علاوه بر آن، دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمی، زندانها، بقاع متبرکه و نماز جمعهها نیز میزبان این شهیدان بودند.
وی تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد نزدیک به ۵۰ درصد مردم استان بهصورت مستقیم در این آئینها حضور داشتند و با عشق و باور قلبی به مقام والای شهیدان، در این مراسمها مشارکت کردند. هرچند برخی نهادهای فرهنگی میتوانستند نقش پررنگتری ایفا کنند، اما در نهایت مردم، پیروز اصلی این میدان معنوی بودند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران این حضور گسترده را نشانه عنایت الهی دانست و افزود: این مراسمها فرصت مغتنمی برای ارتقای معنویت، تقویت روحیه ایمانی و بهرهمندی جامعه از برکات و رزق معنوی شهدا فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: با برگزاری مراسم امسال، تعداد یادمانهای شهدای گمنام در مازندران به ۱۸۷ یادمان و شمار شهدای گمنام خاکسپاریشده به ۳۹۱ شهید رسید که از این تعداد، ۷۷ درصد در شهرها، ۲۳ درصد در روستاها، ۱۸ درصد در دانشگاهها و پنج درصد در دستگاههای اجرایی آرام گرفتهاند.
سرهنگ سلامی در پایان تأکید کرد: یادمانهای شهدای گمنام باید به پایگاههای فرهنگی و کانون ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی تبدیل شوند و انتظار میرود فرمانداران و نهادهای فرهنگی با برنامهریزی هدفمند، نقش فعالتری در این زمینه ایفا کنند.
نظر شما