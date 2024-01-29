۵۰ یادمان شهدای گمنام در مازندران نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی پیش از ظهر دوشنبه در جمع دست اندرکاران یادمانهای شهدای گمنام و فعالان دفاع مقدس سلمانشهر طی سخنانی وجود یادمانهای شهدای گمنام در شهرهای مختلف را سبب افزایش فضای معنوی و حماسی دانست و اظهار داشت: شهدای گمنام رزق معنوی مردم و جوانان هستند.
وی افزود: یادمانهای شهدای گمنام زیارتگاه مؤمنین و مجاهدین و جایگاه معنوی و پایگاه فرهنگی انقلاب اسلامی است و مکانی برای تغذیه معنوی خانوادهها و زائرین خواهد بود.
این مسؤول با بیان اینکه امروز زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا مجاهدت است، اذعان کرد: یادمانهای شهدای گمنام مکانهای با معنویت و پربرکت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان به شمار میآید.
سرهنگ سلامی بیان کرد: ۵۰ یادمان شهدای گمنام نیمه تمام در استان مازندران داریم و برای تکمیل آن نیازمند همت مسئولین استان هستیم.
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