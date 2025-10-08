حسینی نژاد: ارسال ۲۹۵ مقاله علمی به سومین همایش ملی امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه حسینینژاد عصر چهارشنبه در سومین همایش ملی «امنیت غذایی، فرآوری، ایمنی و سلامت» اظهار کرد: مراسم افتتاحیه همایش با حضور مسئولان استانی و مقامات کشوری برگزار میشود.
دبیر علمی علمی سومین همایش ملی «امنیت غذایی، فرآوری، ایمنی و سلامت»بیان کرد: چهار پنل تخصصی بهصورت همزمان در حوزههای «سلامت و تغذیه»، «ایمنی و ناامنی غذایی»، «فناوری و محصولات نوین غذایی» و «امنیت غذایی و تابآوری زنجیره تامین غذا در شرایط بحران» برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی اظهار کرد: این همایش به عنوان بازویی مؤثر در زمینه اجرای سیاستها و قوانین مرتبط با امنیت غذایی خواهد بود.
حسینی نژاد افزود: با توجه به چالشهای موجود در سطح مجلس و دولت و نیز تجربه تلخ دوازده روز جنگ اخیر، به خوبی درک شده است که هرگونه بحران غذایی میتواند تبعات بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد.
دبیر علمی علمی سومین همایش ملی «امنیت غذایی، فرآوری، ایمنی و سلامت» تصریح کرد: به همین دلیل یکی از محورهای مهم این دوره از همایش، بررسی تأثیر بحرانها و جنگ بر امنیت غذایی و آمادگی لازم لجستیکی و علمی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه احتمال وقوع مجدد جنگ تحمیلی وجود دارد، تأکید کرد: برنامهریزی و آمادهسازیهای لازم باید از هماکنون صورت گیرد تا کشور بتواند با هرگونه تهدید احتمالی مقابله کند.
حسینی نژاد افزود: هر پنل میزبان شش سخنرانی است و علاوه بر آن یک سخنرانی کلیدی و پنج سخنران محوری مرتبط با محورهای همایش به ارائه مباحث خود خواهند پرداخت. پس از پایان پنلها، میزگرد تخصصی با حضور صاحبنظران و مسئولان مرتبط با موضوعات امنیت غذایی برگزار میشود که امیدواریم این بخش با پوشش خبری گسترده همراه باشد.
دبیر علمی علمی سومین همایش ملی «امنیت غذایی، فرآوری، ایمنی و سلامت» درباره آمار شرکتکنندگان گفت: تاکنون ۳۷۶ نفر در همایش ثبتنام کردهاند که حدود ۲۰۰ نفر بهصورت حضوری و ۱۷۷ نفر به صورت آنلاین حضور خواهند داشت. همچنین، تاکنون ۴۰ نفر از مسئولان فنی صنایع غذایی در این همایش ثبتنام کردهاند و انتظار میرود در روزهای آتی این تعداد افزایش یابد.
وی در خصوص امتیازات آموزشی همایش بیان کرد: شرکتکنندگان از پنج امتیاز بازآموزی و پنج امتیاز آموزش استاندارد بهرهمند خواهند شد که این موضوع، انگیزه قابل توجهی برای حضور در همایش ایجاد کرده است.
حسینی نژاد بیان کرد: ۲۹۵ مقاله از ۸۷ مرکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی مختلف سراسر کشور به این همایش ارسال شده است. این مقالات در قالب نمایشگاهی تخصصی ارائه میشود تا جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در حوزه امنیت غذایی در اختیار شرکتکنندگان قرار گیرد.
دبیر علمی علمی سومین همایش ملی «امنیت غذایی، فرآوری، ایمنی و سلامت»ابراز کرد: سومین دوره این همایش در هتل ثامن مشهد برگزار خواهد شد و حضور گسترده اساتید، کارشناسان و فعالان حوزه بهداشت، دامپزشکی و صنایع غذایی، فرصت مناسبی برای تبادل نظر و ارتقاء دانش در زمینه امنیت غذایی فراهم میآورد. همچنین امیدواریم این رویداد با پوشش خبری گسترده، پیامهای علمی و کاربردی خود را به جامعه هدف منتقل کند.
نظر شما