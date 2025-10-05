به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی شامگاه یکشنبه در نشست کارگروه کشاورزی شهرستان خلیلآباد اظهار کرد: خلیلآباد یکی از قطبهای اصلی تولید انگور، پسته و انار در استان است، اما نبود صنایع فرآوری و بستهبندی مدرن موجب شده بخش قابلتوجهی از ارزش افزوده محصولات، نصیب مناطق دیگر شود.
فرماندار خلیلآباد افزود: شهرک صنایع غذایی خلیلآباد شامل واحدهای فرآوری و بستهبندی انگور و کشمش، تولید سرکه، فرآوری زعفران، بستهبندی خشکبار، سردخانههای مدرن، آزمایشگاه کنترل کیفیت و مرکز نوآوری کشاورزی خواهد بود.
به گفته وی، این پروژه با مشارکت بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و حمایت دستگاههای اجرایی، زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از خامفروشی و ارتقای برند محصولات محلی است.
گرمابی همچنین به سیاستهای حمایتی دولت وفاق ملی اشاره کرد و گفت: واحدهای مستقر در شهرک از تسهیلات کمبهره، معافیتهای مالیاتی و واگذاری زمین با شرایط ترجیحی برخوردار میشوند.
فرماندار خلیلآباد خواستار همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان، سازمان جهاد کشاورزی، اداره صمت و مرکز رشد کاشمر برای اجرای این پروژه شد و تأکید کرد: با استقرار واحدهای فناور، فناوریهای نوین در فرآوری و بستهبندی محصولات به کار گرفته خواهد شد.
گذار از کشاورزی سنتی به مدرن
در ادامه جلسه، مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با قدردانی از نگاه توسعهگرای مدیریت شهرستان گفت: شعار امسال، یعنی «سرمایهگذاری برای تولید»، در خلیلآباد بهخوبی محقق شده و این شهرستان در مسیر گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب تأکید کرد و شاخص بهرهوری آب را معیار اصلی ارزیابی عملکرد دانست.
وی افزود: استفاده از سامانههای نوین آبیاری، تغییر الگوی کشت و توسعه گیاهان دارویی از اولویتهای بخش کشاورزی است.
جعفری همچنین خواستار توجه به احیای خاک و افزایش مواد آلی آن شد و گفت: میانگین ماده آلی خاک در استان پایینتر از نرخ کشوری است و باید با کودهای آلی و کمپوست این شاخص را ارتقا دهیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ظرفیتهای موجود در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری خلیلآباد را قابل توجه دانست و تأکید کرد: راه توسعه پایدار کشاورزی، از افزایش بهرهوری، استفاده از دانش و فناوری و ارتقای ارزش افزوده محصولات میگذرد و خلیلآباد با جذب سرمایهگذاران و راهاندازی مرکز نوآوری کشاورزی میتواند به الگوی کشاورزی مدرن استان تبدیل شود.
نظر شما