رضوی: گرسنگی و چاقی دو چالش بزرگ جهانی در سال ۲۰۲۵ است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی رضوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری همایش ملی پژوهش‌های کاربردی امنیت غذایی؛ فرآوری، ایمنی و سلامت با بیان اهمیت روز جهانی غذا، که هر ساله در ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) توسط سازمان فائو گرامی داشته می‌شود، اظهار کرد: این روز از سال ۱۹۷۶ به منظور جلب توجه به موضوع گرسنگی در جهان تعیین شده و هدف اصلی آن پایش و کاهش گرسنگی است.

رئیس همایش ملی پژوهش‌های کاربردی امنیت غذایی؛ فرآوری، ایمنی و سلامت افزود: در بیش از ۱۵۰ کشور این روز با برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود و در ایران نیز اهمیت ویژه‌ای به آن داده می‌شود.

وی بیان کرد: پژوهشگاه ما در مشهد، به عنوان مرکز تخصصی در حوزه علوم و فناوری امنیت غذایی، ماموریت دارد تا با انجام پژوهش‌های علمی و کاربردی، نقش مرجع و صاحب‌نظر در صنعت غذا را ایفا کند.

رضوی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم این پژوهشگاه، برگزاری همایش‌های تخصصی در حوزه امنیت غذایی است؛ چرا که سازمان فائو در دهه اخیر توجه ویژه‌ای به موضوع امنیت غذایی به عنوان محور اصلی فعالیت‌های غذایی خود داشته است.

رئیس همایش ملی پژوهش‌های کاربردی امنیت غذایی؛ فرآوری، ایمنی و سلامت خاطرنشان کرد: امنیت غذایی به معنای دسترسی پایدار همه افراد به غذای کافی، ایمن و مغذی برای داشتن زندگی سالم و فعال است.

وی گفت: امنیت غذایی نه تنها یک موضوع علمی بلکه پایه‌ای برای امنیت کلی هر کشور است و در صورت فقدان آن، کل ساختار امنیتی کشور دچار چالش می‌شود.

رضوی افزود: در برخی کشورها امنیت غذایی به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته می‌شود و در ایران نیز این موضوع در برنامه هفتم توسعه، فصل یازدهم، جایگاه ویژه‌ای یافته است.

رئیس همایش ملی پژوهش‌های کاربردی امنیت غذایی؛ فرآوری، ایمنی و سلامت ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان گمرک و دیگر نهادهای مرتبط، مسئولیت پیگیری و اجرای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را بر عهده دارند که این سند در سال ۱۴۰۲ به تصویب رئیس جمهور رسیده و ابلاغ شده است.

وی افزود: پژوهشگاه تخصصی ما به عنوان مجری پژوهش‌های کاربردی در حوزه ارتقاء امنیت غذایی فعالیت می‌کند و برگزاری همایش سالانه امنیت غذایی فرصتی مهم برای گردهم‌آیی دانشمندان، نخبگان، متخصصان دانشگاهی و صنعتی و همچنین مدیران و مسئولان جهت تبادل نظر و بررسی چالش‌های کلان این حوزه است.

رضوی افزود: در دو سال گذشته این همایش با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو بوده و امسال نیز با حضور مهمانان گرانقدری از جمله رئیس فائو در ایران، معاون وزیر جهاد کشاورزی، استاندار محترم و نماینده مجلس آقای عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی و امنیت غذایی، برگزار خواهد شد.

رئیس همایش ملی پژوهش‌های کاربردی امنیت غذایی؛ فرآوری، ایمنی و سلامت تاکید کرد: هدف ما تبدیل پژوهش‌های کاربردی به تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مؤثر است و دغدغه امنیت غذایی ما صرفا مقابله با گرسنگی نیست، بلکه همه ابعاد دسترسی، سلامت، ایمنی، اقتصاد و تاب‌آوری در این حوزه را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی یک چالش جهانی است و گرسنگی و چاقی دو چالش بزرگ جهانی در سال ۲۰۲۵ است.