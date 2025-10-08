شاید امشب توافق نهایی شود؛ ترامپ: به توافق غزه بسیار نزدیک هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد: به دستیابی به توافق درباره غزه بسیار نزدیک شده‌ایم و گفت‌وگوها با جنبش حماس به‌خوبی پیش می‌رود.

ترامپ در گفت‌وگویی با خبرنگاران افزود: ممکن است تا پایان هفته، یا شاید روز یکشنبه، به خاورمیانه سفر کنم. در همین لحظات نیز در حال تعامل با مقاماتی درباره توافق غزه بودم و پیشرفت بسیار خوبی حاصل شده است.

وی گفت: تمام کشورهای اسلامی و عربی در این روند مشارکت دارند و چنین هماهنگی‌ای پیش‌تر وجود نداشته است.

شاید به غزه بروم اما قطعی نیست

ترامپ همچنین دقایقی پیش گفت: وزیر امورخارجه [آمریکا] همین الان به من اطلاع داد که آنها در آستانه رسیدن به توافق در خاورمیانه هستند.

وی در ادامه اضافه کرد: به احتمال زیاد به مصر می روم.

ترامپ همچنین در پاسخ به سؤالی درباره امکان سفر وی به غزه نیز گفت: ممکن است چنین کاری انجام دهم اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ام.

ترامپ ادامه داد: وزیر امورخارجه به من اطلاع داد که به سرعت به من نیاز دارد چرا که ما به توافق در خاورمیانه خیلی نزدیک می‌شویم.

وی افزود: پیش از آزادی اسیران اسرائیل راهی خاورمیانه می‌شوم.

روبیو: پیشرفت خوبی حاصل شد

از سوی دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جمع خبرنگاران در کنگره آمریکا اظهار داشت: پیشرفت خوبی امروز در خصوص غزه حاصل شده و امور در مسیر مثبتی در شرم‌الشیخ پیش می‌رود.

روبیو افزود: رئیس‌جمهور باید درباره سفر به مصر تصمیم بگیرد، اما انتظار دارم اگر زمان مناسب باشد، برای این سفر تمایل نشان دهد.

این درحالی است که ساعتی پیش بود که پایگاه خبری آکسیوس به نقل از کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ فعلا قصدی برای سفر به خاورمیانه و شرکت در مراسم امضای احتمالی توافقنامه پایان جنگ غزه ندارد.

خبرنگار مشهور رسانه آمریکایی: شاید امشب توافق نهایی شود

باراک راوید خبرنگار اکسیوس به نقل از مقام ارشد رژیم صهیونیستی گزارش داد که توافق ممکن است امشب نهایی شود.

خبرگزاری فرانسه نیز دقایقی پیش اعلام کرد که دولت ترامپ آماده اعلام توافق غزه می‌شود.

ترامپ پس از معاینه سالانه برای سفر به خاورمیانه تصمیم می‌گیرد

کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ پس از معاینه سالانه شاید به خاورمیانه سفر کند.

بر اساس اعلام کاخ سفید، ترامپ روز جمعه معاینه روتین سالانه را انجام خواهد داد و پس از آن برای سفر به خاورمیانه تصمیم می‌گیرد.

سی ان ان: منتظر صدور بیانیه‌ درباره توافق غزه باشید

همچنین سی ان ان به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرد: انتظار می‌رود که ترامپ به زودی پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال به اشتراک بگذارد.

سی ان ان به نقل از این منبع آگاه نوشت: منتظر صدور بیانیه‌ای باشید که به زودی درباره توافق غزه منتشر خواهد شد.