به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع مقاومت به این شبکه گفته‌اند که حماس با توافق [آتش‌بس] موافقت کرده و قرار است مراسم امضای آن امروز پنجشنبه در مصر انجام شود.

منابع مقاومت به شبکه المیادین گفته‌اند که موافقت حماس و سایر گروه‌های مقاومت فلسطین با توافق [آتش‌بس] رسمی است و این موافقت در حین حضور ترامپ بر روی آنتن زنده تلویزیونی، به اطلاع وی رسید.

از سوی دیگر، شبکه الجزیره به نقل از منابع خود گزارش داد: میانجی‌گران، پاسخ‌های مثبتی از سوی هیئت‌های فلسطینی و صهیونیستی در خصوص مرحله نخست طرح ترامپ دریافت کرده‌اند.

منابع مذکور که به نامشان اشاره نشده، اعلام کردند: پس از حل همه موانع کلیدی، توافق با دو طرف فلسطینی و صهیونیستی در حال تدوین نهایی است.

همچنین شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل به نقل از مقامات این رژیم گزارش داد که توافق [آتش‌بس] امروز امضا می‌شود و نخستین مرحله آزادی اسیران صهیونیست روز شنبه یا یکشنبه انجام خواهد شد.

رسانه صهیونیست: فقط منتظر اعلام خبر آتش‌بس از سوی ترامپ هستیم

روزنامه معاریف چاپ سرزمین‌های اشغالی نیز به نقل از یک مقام صهیونیست نوشت: ما فقط منتظر اعلام دونالد ترامپ در خصوص [خبر] توافق هستیم.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که منابع رسانه‌ای صهیونیستی اعلام کردند که آتش‌بس فردا رأس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر آغاز خواهد شد.



خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که «خلیل الحیه» رئیس هیئت مذاکره کننده حماس در این مذاکرات با رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار می‌کند تا آخرین جزئیات توافق در مورد غزه را نهایی کند.

المیادین همچنین گزارش داد که رسانه‌های رژیم اسرائیل اعلام کردند که پس از تحولات امشب، فرماندهان ارتش این رژیم برنامه‌های کاری خود را در همین مدت کوتاه تغییر داده‌اند.