۳۰ میلیارد تومان برای اقدامات پیشگیرانه سیلاب در ایلام هزینه شد

علی محمد پاکدل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی‌ها گفت: سیل‌بندهای شهر ایلام نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خسارت‌های احتمالی سیلاب دارند، اما بخشی از این سازه‌ها به دلیل فرسودگی یا انسداد مسیرها نیاز به بازسازی، پاکسازی و ایمن‌سازی فوری دارند. تجربه تلخ سیل سال ۱۳۹۴ که نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های شهری خسارت وارد کرد، نشان می‌دهد خطر را باید جدی گرفت.

وی افزود: از سال ۹۴ تاکنون حدود ۳۰ میلیارد تومان در حوزه شهری برای اقدامات پیشگیرانه هزینه شده که تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش خسارت‌ها داشته است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های استاندار ایلام، مراحل تأمین اعتبار برای آغاز عملیات بازسازی و احیای سیل‌بندهای مرکز شهر آغاز شده و بخشی از این پروژه‌ها به زودی وارد مرحله اجرا خواهند شد.

پاکدل‌نژاد با اشاره به تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی در مسیر برخی سیل‌بندها، گفت: در بازدید اخیر از ورودی شهر ایلام و منطقه ارغوان، مشاهده شد مسیر سیلاب توسط نخاله‌های ساختمانی مسدود شده است. این اقدام غیرقانونی علاوه بر تشدید خطرات سیل، مانع عملکرد سیستم‌های دفع آب می‌شود. تخلیه این نخاله‌ها باید فوراً توسط شهرداری و دستگاه‌های مسئول انجام شود و قطعاً با متخلفان از طریق دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تاکید کرد:ساماندهی، پاکسازی و بازسازی سیل‌بندها پیش از آغاز بارش‌ها یک ضرورت فوری است که نیازمند همکاری جدی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است.