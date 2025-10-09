لاریجانی: دانشمندان باید از ترور و ارعاب در امان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد لاریجانی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر ماه) در همایش بینالمللی خیزش فرزانگان در برابر خردکشی، اظهار کرد: امروز با پدیدهای به نام «تروریسم علمی» مواجهیم؛ رژیمی که در واشنگتن و در تل آویو حضور دارد، نشان دادهاند که اگر دانشمندی را دوست نداشتند، میتوانند به هر نحوی او را ترور کنند.
وی بیان کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه، دانشمندان بزرگی را به بهانه واهی ساخت بمب ترور کرد، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، ساختن بمب هستهای حرام است، پس ما به دنبال بمب نمیرویم.
رئیس همایش بینالمللی خیزش فرزانگان در برابر خردکشی با تاکید بر اهمیت اخلاق علمی منبعث از تفکر مستقل دانشمندان، گفت: اخلاق علمی باید ریشه در تفکر خودمان داشته باشد؛ نکتهای که به نظر من، مورد قبول تمامی دانشمندان جهان است. دانشمندان نباید به خاطر بهانههایی که از سوی دول مستکبر مطرح میشود، مورد ترور قرار گیرند.
لاریجانی با بیان اینکه این مسئله باید به صورت کاملاً علنی مطرح و پیگیری شود، افزود: لازم است زشتی و کراهت چنین اقداماتی آشکار شود، زیرا دانشمندان نباید در معرض ارعاب و فشار باشند. آنها نیازمند آرامش و فضایی مناسب برای فراگیری و گسترش دانش هستند.
وی همچنین به چالشهای پیشروی دانشمندان اشاره کرد و گفت: نباید دانشمندان به خاطر انحصار حوزههای علمی، محروم شوند. این مسائل مهمی است که امیدوارم در این نشست، بزرگان به صورت جدی درباره آن بحث و تبادل نظر کنند.
مدیر پژوهشگاه دانشگاههای بنیادی کشور تاکید کرد: این حرکت باید به صورت مستمر ادامه پیدا کند، چرا که اولاً در آن بیداری علمی نهفته است و ثانیاً نیازمند اقدام عملی است. البته نباید عجولانه عمل کرد، چرا که ثمره آن نیازمند زمان است، اما مطمئنم دانشمندان سراسر جهان از این آگاهی و اطلاعرسانی استقبال خواهند کرد و انشاءالله این حرکت مبارک، آغازگر مسیرهای نوین علمی و فرهنگی خواهد بود.
گفتنی است، صبح امروز «همایش خیزش فرزانگان در برابر خردکشی» به منظور افشاگری جنایات مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا در کشتار دانشمندان ایران و جهان با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی در تهران برگزار شد.
