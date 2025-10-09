به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر سومین دوره جایزه ادبی «شهید محمدحسین حدادیان»، برگزار می‌شود.

محمدحسین مهدویان در اول اسفند ۱۳۹۶ توسط فرقه ضاله صوفیه به شهادت رسید و خانواده شهید حدادیان پس از دیدار با مقام معظم رهبری و تأکید ایشان به ادامه دادن راه این شهید، تصمیم به برگزاری این جایزه گرفتند. مقام معظم رهبری خطاب به خانواده شهید حدادیان فرموده بودند «بعد از شهادت محمدحسین، پرچم راه این شهید دست خانواده ایشان سپرده می‌شود».

جایزه ادبی دوسالانه «شهید محمدحسین حدادیان» جایزه‌ای خصوصی است و به صورت نذر فرهنگی توسط خانواده شهید برگزار می‌شود. این جایزه به آثار شاخص در حوزه ادبیات دینی جوایزی اهدا می‌کند.

نشست خبری سومین دوره جایزه شهید حدادیان، شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در سرای کتاب به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۸۰ طبقه منفی یک، خانه کتاب و ادبیات ایران، سرای کتاب برگزاری می‌شود.