قنبری: پرچمداری کاروان ایران برایم افتخار بزرگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون هندبال، احمد قنبری، دروازهبان تیم ملی هندبال جوانان کشورمان و پرچمدار ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، در خصوص شرایط اردوی تیم ملی قبل از اعزام به بازیهای بحرین گفت: خدا را شکر تیم در سطح آمادگی بالایی قرار دارد و تمام تلاش خود را به کار میبندیم در بحرین به موفقیت برسیم. ما فقط برای کسب بهترین نتیجه به بحرین میرویم که این امر با حمایت فدراسیون و تلاش کادرفنی و بازیکنان شدنی است.
وی در خصوص اینکه از چه زمانی وارد هندبال شده و چقدر سابقه در ردههای مختلف ملی دارد، گفت: از شش سال پیش در عرصه هندبال به طور حرفهای فعالیت میکنم و سه سال است عضو تیم ملی ایران شدهام. خدا را شکر در ردههای مختلف توانستیم نتایج خوبی بگیریم و الان هم عضو تیم اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان بحرین هستم.
قنبری در خصوص انتخابش بهعنوان پرچمدار کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین نیز بیان کرد: این اتفاق بسیار خوب و ارزشمندی برای من است و یک افتخار بزرگ برایم محسوب می شود. من به عنوان نماینده تمامی ورزشکاران ایرانی و خانواده هندبال این مسئولیت را بر عهده گرفتم و سعی خود را میکنم از این مسئولیتی که روی دوشم گذاشته شده، سربلند بیرون بیایم.
