۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

قنبری: پرچمداری کاروان ایران برایم افتخار بزرگی است

پرچمدار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان می‌گوید امیدوار است از پس مسئولیت بزرگی که روی دوش او گذاشته شده، به خوبی بربیاید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون هندبال، احمد قنبری، دروازه‌بان تیم ملی هندبال جوانان کشورمان و پرچمدار ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، در خصوص شرایط اردوی تیم ملی قبل از اعزام به بازی‌های بحرین گفت: خدا را شکر تیم در سطح آمادگی بالایی قرار دارد و تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم در بحرین به موفقیت برسیم. ما فقط برای کسب بهترین نتیجه به بحرین می‌رویم که این امر با حمایت فدراسیون و تلاش کادرفنی و بازیکنان شدنی است.

وی در خصوص اینکه از چه زمانی وارد هندبال شده و چقدر سابقه در رده‌های مختلف ملی دارد، گفت: از شش سال پیش در عرصه هندبال به طور حرفه‌ای فعالیت می‌کنم و سه سال است عضو تیم ملی ایران شده‌ام. خدا را شکر در رده‌های مختلف توانستیم نتایج خوبی بگیریم و الان هم عضو تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین هستم.

قنبری در خصوص انتخابش به‌عنوان پرچمدار کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین نیز بیان کرد: این اتفاق بسیار خوب و ارزشمندی برای من است و یک افتخار بزرگ برایم محسوب می شود. من به عنوان نماینده تمامی ورزشکاران ایرانی و خانواده هندبال این مسئولیت را بر عهده گرفتم و سعی خود را می‌کنم از این مسئولیتی که روی دوشم گذاشته شده، سربلند بیرون بیایم.

