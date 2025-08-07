  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

اجرای طرح برخورد با سارقان در میامی؛ ۹ سارق و مالخر دستگیر شدند

اجرای طرح برخورد با سارقان در میامی؛ ۹ سارق و مالخر دستگیر شدند

میامی- فرمانده انتظامی میامی از اجرای طرح ۷۲ ساعته برخورد با سارقان در این شهرستان خبر داد و گفت: در نتیجه ماحصل طرح ۹ سارق و مالخر در میامی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی با بیان اینکه طرح ۷۲ ساعته برخورد با سارقان در این شهرستان به اجرا درآمد، ابراز داشت: در این طرح تمامی تجهیزات و امکانات به کار گرفته شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات تخصصی و عملیاتی در این طرح انجام شد، افزود: این طرح منجر به شناسایی و دستگیری ۹ سارق و مالخر در این پرونده شده است.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح ایجاد آرامش و امنیت پایدار برای شهروندان است، ابراز داشت: این سارقان به انجام ۲۱ فقره سرقت اعتراف و برخی اموال به مال‌باختگان بازگشت.

موسوی با بیان اینکه پنج واحد جمع‌آوری ضایعات نیز در میامی مورد بازدید قرار گرفت، تصریح کرد: دو واحد به دلیل کشف تعدادی اموال مسروقه پلمب شدند.

وی از کشف موتورسیکلت سرقتی در اجرای طرح خبر داد و گفت: این طرح‌ها همچنان برای حذف چرخه سرقت با جدیت ادامه دار خواهد بود.

کد خبر 6554023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها