اجرای طرح برخورد با سارقان در میامی؛ ۹ سارق و مالخر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی با بیان اینکه طرح ۷۲ ساعته برخورد با سارقان در این شهرستان به اجرا درآمد، ابراز داشت: در این طرح تمامی تجهیزات و امکانات به کار گرفته شدند.

وی با بیان اینکه اقدامات تخصصی و عملیاتی در این طرح انجام شد، افزود: این طرح منجر به شناسایی و دستگیری ۹ سارق و مالخر در این پرونده شده است.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح ایجاد آرامش و امنیت پایدار برای شهروندان است، ابراز داشت: این سارقان به انجام ۲۱ فقره سرقت اعتراف و برخی اموال به مال‌باختگان بازگشت.

موسوی با بیان اینکه پنج واحد جمع‌آوری ضایعات نیز در میامی مورد بازدید قرار گرفت، تصریح کرد: دو واحد به دلیل کشف تعدادی اموال مسروقه پلمب شدند.

وی از کشف موتورسیکلت سرقتی در اجرای طرح خبر داد و گفت: این طرح‌ها همچنان برای حذف چرخه سرقت با جدیت ادامه دار خواهد بود.