  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

تخریب شیشه‌های یک واحد صنفی در میامی؛ متهم دستگیر شد

تخریب شیشه‌های یک واحد صنفی در میامی؛ متهم دستگیر شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از تخریب شیشه‌های یک واحد صنفی سوپر مارکت در شهر میامی خبر داد و گفت: عامل درگیری دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب دوشنبه در بازدید سطح شهر با بیان اینکه در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری بلافاصله مأموران انتظامی در صحنه حضور یافتند، ابراز داشت: مأموران کلانتری ۱۱ مأمور رسیدگی پرونده شدند.

وی با بیان اینکه ماجرا حاکی از تخریب شیشه واحد صنفی سوپر مارکت در سطح شهر میامی بود، افزود: فردی که باعث رعب و وحشت مردم شده بود مورد شناسایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی میامی از دستگیری متهم پرونده خبر داد و ابراز داشت: با هر فرد یا گروهی که امنیت مردم را به مخاطره اندازد بدون اغماض برخورد می‌شود.

موسوی با بیان اینکه فرد خاطی به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: متهم در بازجویی به انجام درگیری با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرده است.

وی افزود: امنیت خط قرمز پلیس است و هنجار شکن‌ها بدانند پلیس به طور جدی برای تأمین امنیت شهروندان با آنها برخورد و روانه زندان خواهند شد.

کد خبر 6628747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها