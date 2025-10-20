به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب دوشنبه در بازدید سطح شهر با بیان اینکه در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری بلافاصله مأموران انتظامی در صحنه حضور یافتند، ابراز داشت: مأموران کلانتری ۱۱ مأمور رسیدگی پرونده شدند.

وی با بیان اینکه ماجرا حاکی از تخریب شیشه واحد صنفی سوپر مارکت در سطح شهر میامی بود، افزود: فردی که باعث رعب و وحشت مردم شده بود مورد شناسایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی میامی از دستگیری متهم پرونده خبر داد و ابراز داشت: با هر فرد یا گروهی که امنیت مردم را به مخاطره اندازد بدون اغماض برخورد می‌شود.

موسوی با بیان اینکه فرد خاطی به مقر انتظامی انتقال یافت، تصریح کرد: متهم در بازجویی به انجام درگیری با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرده است.

وی افزود: امنیت خط قرمز پلیس است و هنجار شکن‌ها بدانند پلیس به طور جدی برای تأمین امنیت شهروندان با آنها برخورد و روانه زندان خواهند شد.