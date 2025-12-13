  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

کشف ۳ قبضه سلاح شکاری در میامی؛ ۴ نفر دستگیر شدند

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف سه قبضه سلاح شکاری در میامی خبر داد و گفت: چهار متهم در این راستا دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب شنبه در بازدید از محلات میامی از اجرای طرح‌های ارتقا امنیت در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مدت اجرای این طرح بازه ۷۲ ساعت بوده است.

وی هدف این طرح را امنیت محله محور عنوان کرد و افزود: این طرح منجر به کشف سه قبضه سلاح شکاری غیر مجاز و فشنگ‌های مربوط به آن شده است.

فرمانده انتظامی میامی از دستگیری چهار متهم در این راستا خبر داد و ابراز داشت: پرونده برای متخلفان تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.

موسوی ادامه داد: جلب مشارکت‌های مردمی و توسعه امنیت اجتماعی در دستور کار است لذا در این راستا با هر گونه بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌شود.

وی اضافه کرد: تحقق امنیت پایدار همکاری جمعی را نیز می‌طلبد که شهروندان موارد مشکوک را برای رسیدگی بیشتر اطلاع دهند.

