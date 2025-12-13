کشف ۳ قبضه سلاح شکاری در میامی؛ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب شنبه در بازدید از محلات میامی از اجرای طرح‌های ارتقا امنیت در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مدت اجرای این طرح بازه ۷۲ ساعت بوده است.

وی هدف این طرح را امنیت محله محور عنوان کرد و افزود: این طرح منجر به کشف سه قبضه سلاح شکاری غیر مجاز و فشنگ‌های مربوط به آن شده است.

فرمانده انتظامی میامی از دستگیری چهار متهم در این راستا خبر داد و ابراز داشت: پرونده برای متخلفان تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.

موسوی ادامه داد: جلب مشارکت‌های مردمی و توسعه امنیت اجتماعی در دستور کار است لذا در این راستا با هر گونه بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌شود.

وی اضافه کرد: تحقق امنیت پایدار همکاری جمعی را نیز می‌طلبد که شهروندان موارد مشکوک را برای رسیدگی بیشتر اطلاع دهند.