نظارت بر عملکرد مسئولان حق قانونی نمایندگان است؛ لرستان فرصت خطا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سپهوند در سخنانی با اشاره به نشست خبری خود با رسانهها و پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد عملکرد یکساله استاندار لرستان، اظهار داشت: بعضی افراد از تهران تا خرمآباد تلاش کردند با انتشار نقدهایی افکار عمومی جامعه را از اصل موضوع منحرف کرده و از این فرصت برای منافع شخصی، سیاسی و اقتصادی خود بهرهبرداری کنند، غافل از این که نظارت بر عملکرد مسئولین، حق قانونی نمایندگان مردم است.
وی عنوان کرد: نمایندگان با شفافسازی اطلاعات و همافزایی، قدرت نظارت و فشار افکار عمومی میتوانند دولتمردان را به مسیر تأمین منافع ملی و محلی هدایت کنند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، افزود: لرستان دیگر فرصتی برای آزمونوخطا ندارد. این مسئولیت تاریخی ما است که نسبت به توسعهٔ لرستان تعصب و تلاش آگاهانه داشته باشیم.
سپهوند، بیان داشت: بنده بهعنوان وکیل مردم، بهمنظور کمک به خدمت بیمنت به مردم شریف و نجیب لرستان پذیرای هر نقد منصفانهای هستم.
