بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری تمامالکترونیک انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره هفتم اظهار داشت: در این دوره، تمامی مراحل از جمله اخذ رأی و شمارش آرا بهصورت الکترونیکی انجام میشود که این امر موجب افزایش دقت، شفافیت و تسریع در اعلام نتایج خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات، برخی مقامات به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند، مگر آنکه سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا دهند.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه مهلت استعفای مشمولان این قانون را از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه اعلام کرد و گفت: پذیرش استعفای افراد مشمول باید از سوی مقام ذیربط صورت گیرد، در غیر این صورت حق ثبتنام نخواهند داشت.
سلیمانی در ادامه تصریح کرد: ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دیماه آغاز و تا ۲۷ دیماه ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
