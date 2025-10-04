  1. استانها
باقری: انتخابات شوراها به صورت الکترونیک در گیلان برگزار می شود

رشت- رئیس ستاد انتخابات استان گیلان از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و گفت: این انتخابات قانونی با مشارکت گسترده مردم به صورت الکترونیک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد انتخابات که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به تدابیر اتخاذ شده توسط استاندار و همکاری مسئولان، از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان خبر داد و گفت: با همدلی و تجربه همه دست اندرکاران، این انتخابات قانونی، سالم و با مشارکت حداکثری برگزار خواهد شد.

وی بر اهمیت میزان مشارکت مردم تأکید کرد و گفت: هر چقدر حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد، دولت با قدرت بیشتری می‌تواند سیاست‌های داخلی را اجرا و در عرصه بین‌المللی اقدامات موثری انجام دهد.

رئیس ستاد انتخابات گیلان اعلام کرد: برای این دوره از انتخابات، سه هزار و ۱۴۲ شعبه اخذ رأی در سطح استان پیش‌بینی شده است.

باقری همچنین جزییات زمان‌بندی ثبت‌نام و استعفای داوطلبان را تشریح کرد و گفت: مهلت استعفای داوطلبان شوراهای شهر از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه و داوطلبان شوراهای روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه است ثبت‌نام داوطلبان شوراهای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی و شوراهای روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات امسال به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، اظهار داشت: تمامی زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای برگزاری الکترونیک انتخابات در شعبه‌ها پیش‌بینی و آماده شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان گیلان همچنین بر تشکیل ستادهای شهرستانی و بخش‌ها، تعیین عوامل اجرایی، بررسی امکانات و تجهیزات و اطلاع‌رسانی مناسب برای مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد و افزود: با همکاری فرمانداران، بخشداران و تمامی مسئولان، روند برگزاری انتخابات طبق برنامه و با رعایت قانون پیگیری خواهد شد.

