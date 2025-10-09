شعار سال اعتکاف ۱۴۰۴ انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از شعار سال اعتکاف ۱۴۰۴ در دهمین کنگره ملی اعتکاف بعدازظهر پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان ملی و فعالان اعتکافی استانهای سراسر کشور در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع) شهر مقدس مشهد برگزار شد.
حجتالاسلام محمدجواد علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور، حجتالاسلام سیدعلی عماد مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت، حاج محمود لولاچیان و جمعی از مهمانان بینالمللی از جمله افرادی بودند که در این آیین حضور داشتند.
حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای، رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در این مراسم با تأکید بر تراکم معنوی این عبادت اظهار کرد: مراجع معظم تقلید از اعتکاف بهعنوان «امالعبادات» یاد کردهاند و مقام معظم رهبری نیز آن را «جامعه عبادات» خواندهاند؛ این ویژگیها، اعتکاف را به بستری برای تحول درونی و اجتماعی تبدیل کرده است؛ تحولی که باید توسط خادمان این عرصه بهدرستی مدیریت شود تا جمعیت مشتاق بتوانند بهرهمند شوند.
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به شعار سال و پیوند آن با اعتکاف گفت: معنویت، اساس و زیربنای همه حرکتهاست. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، اعتکاف را بهعنوان نماد معنویت و اخلاق نظام جمهوری اسلامی معرفی کردند و صفهای طولانی جوانان برای حضور در این مراسم، گواهی بر این حقیقت است.
وی ادامه داد: عبادت اعتکاف در دل جمع و در فضای مسجد شکل میگیرد و باید با مصالح مؤمنین و مسائل روز جامعه تطبیق یابد؛ هر جا از معنویت تهی باشد، هویت نیز از آن رخت برمیبندد. امروز مهمترین مسئله، اتحاد جوامع اسلامی و مستضعفین در برابر استکبار جهانی است؛ اتحادی که باید پایدار، فراگیر و همراه با استقامت باشد.
تکیه ای با اشاره به تحولات اخیر منطقه و ادعاهای استکبار جهانی گفت: امروز دیگر سخن از تسلیم ایران نیست، بلکه آنان مدعی مدیریت بر جهاناند. در چنین شرایطی، اتحاد و استقامت مؤمنین باید بر پایه معنویت شکل گیرد تا شکننده و مقطعی نباشد، بلکه تکیهگاه آن خداوند متعال باشد؛ «إن تنصروا الله ینصرکم و یثبّت أقدامکم».
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف در پایان اعلام کرد: شعار امسال اعتکاف «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» است و یقین داریم اگر این مسیر بهدرستی طی شود، محو اسرائیل و رسوایی آمریکا قطعی خواهد بود و انشاءالله زمینهساز ظهور خواهد شد.
