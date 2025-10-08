به گزارش خبرنگار مهر، شامگاخه چهارشنبه سردار غلامرضا سلیمانی با حضور در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع) شهر مقدس مشهد، از نمایشگاه توانمندی‌های مجموعه‌های اعتکافی کشور که در حاشیه دهمین کنگره ملی اعتکاف دایر شده است، بازدید کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این بازدید، در جریان فعالیت‌های گسترده ستاد مرکزی اعتکاف، آمار روند رشد حضور معتکفین و اقدامات شاخص معاونت بانوان ستاد مرکزی اعتکاف قرار گرفت.

وی همچنین از غرفه‌های سازمان تبلیغات اسلامی، هوش مصنوعی، حوزه علمیه جامعةالزهرا(س) قم، اعتکاف رمضانیه استان یزد و موسسه جوانان آستان قدس رضوی بازدید کرد.

سردار سلیمانی در پایان از عوامل برپایی این نمایشگاه قدردانی کرد و تلاش فعالان حوزه اعتکاف در سراسر کشور را امری مهم و ارزشمند در راستای ارتقای معنویت بین مردم و جامعه دانست.