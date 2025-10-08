ثبات معنویت معتکفین هدف برپایی دهمین کنگره ملی اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دهمین کنگره ملی اعتکاف که در سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا(ع) مشهد مقدس برگزار شد، عنوان کرد: خدایا تو را شاکریم جمعی این‌چنین، عصاره‌ای از خوبان و خادمان دین، خادمان قرآن و اهل‌بیت(ع)، خادمان بقاع متبرکه و مساجد، از علمای اعلام و کلان از سراسر کشور در این کنگره حضور دارند.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف گفت: هدف برگزاری دهمین کنگره ملی اعتکاف با برپایی کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی، تلاش برای ایجاد ثبات در احوالات توسل، توجه، توکل و تمرکز معتکفین است که این معنویت در وجود آنها تثبیت شود.

وی گفت: همه آمده‌ایم تا یکی از ارکان مهم دین را با مدیریت و بندگی و معنویت پشتیبانی کنیم و بگوییم که ما پای عهد ابراهیمی خود هستیم؛ حضرت رضا(ع) در این کنگره همه را آوردند پای سنت حسنه محمدی.

تکیه ای مطرح کرد: البته با این جلسات و پیگیری‌ها و مدد الهی، سال ۱۴۰۲ با جمعیتی حدود نهصد هزار نفر و سال ۱۴۰۳ با جمعیتی حدود یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف حضور یافتند و البته این آرزو دور نیست که امسال دو میلیون نفر مشرف باشند.

افزود: حرف من نیست حرف آیت الله العظمی بهجت فقیه عارف وارسته ربانی بود که فرمود این امت پیش درآمد ظهورند این کلام مال ایشونه که فرمودند اگر غروب کبری امام زمان، غیبت کبری غیبت صغری داشت؛ طلوع کبریایش طلوع صغری دارد که طلوع صغرایش انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: امروز به برکت ولایت و انقلاب اسلامی، این فضاهای روحانی معنوی الهی آسمانی در کشور صورت گرفته است؛ به‌حمدالله اعتکاف فرصتی شد برای شکستن محاسبه دشمن درباره نسل جوان و نوجوان و بهترین فرصت برای روایت پیشرفت معنویت در نظام جمهوری اسلامی و همین اعتکاف سال گذشته، توانست باطل السحر مادی گرایانه باشد که بشر را از معنویت دور و برگردانده می‌دانستند، باشد.

تکیه ای با بیان اینکه این حرکت همان فناوری نرم انقلاب اسلامی است، گفت: سردار شهید حاجی زاده می‌گفتند که ما در نیروهای نظامی و نیروی هوافضای سپاه، مسئول فناوری سختیم اما بدانید که اگر فناوری نرمی چون اعتکاف و چون اربعین و راهیان نور نباشد، ما هم در فناوری سخت برشی نخواهیم داشت.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف ادامه داد: اعتکاف یعنی زندگی با خدا خیلی زندگی قشنگیه؛ زندگی با خدا شبش به روزش بسیار زیباتر است و انسان به صبح وقوفش در مسجد هم‌وغمش عبادت می‌شود و تمام تمرکزش را روی تحول روحی و معنوی می‌گذارد.

وی با بیان اینکه امسال در دهمین کنگره ملی اعتکاف قرار داریم، اظهار کرد: در بُعد علمی کار به خوبی با برپایی جشنواره‌های بین‌المللی علمی، ادبی و هنری و با شورای علمی ارزشمندی در حال پیگیری است؛ اما تمام همت ما در این اجلاسیه این است که کاری کنید که این احوالات توسل، توجه، توکل، تمرکز و تغییر در وجود جوانان به ثبات برسد و خلاصه این‌ها تثبیت بشود.

تکیه ای اضافه کرد: اگر اجلاسیه‌های دیگر ما بیشتر سخنرانی محور بود، الان در این دوره از کنگره کارگاه محور است کمیسیون‌ها و کارگروه تخصصی خادمان اجرای اعتکاف استان‌ها، کارگروه تخصصی فرهنگی از همه استان‌ها، کارگروه تخصصی رسانه و فضای مجازی، کارگروه تخصصی دانشجویی، کارگروه تخصصی جوان و نوجوان و کارگروه تخصصی بین‌الملل دایر شده که طی این دو روز برپا خواهد شد.