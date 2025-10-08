به گزارش خبرنگار مهر،شامگاه چهارشنبه نمایشگاه توانمندی‌های مجموعه‌های اعتکافی کشور در حاشیه‌ برپایی دهمین کنگره ملی اعتکاف، با حضور فعالان و دست‌اندرکاران مراسم معنوی اعتکاف در سراسر کشور و برخی کشورهای جهان در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا(ع) شهر مقدس مشهد افتتاح شد.

ستاد مرکزی اعتکاف در ایستگاه اول این نمایشگاه، آمارهای روند رشد حضور معتکفین و سنجش نظرات شرکت‌کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف را طی سالهای گذشته به نمایش گذاشته است؛ تشریح نظریه تثبیت حالات معنوی معتکفین و ایجاد امدادهای اجتماعی برای اعتکاف، بیانات رهبری در دیدار با اعضای ستاد مرکزی اعتکاف، بیانات مراجع تقلید پیرامون اعتکاف، ارائه کتاب‌های منتشر شده پیرامون اعتکاف و ارائه گزارش چندین جشنواره و نشست‌های اخیری که ستاد مرکزی اعتکاف برگزار کرده، از دیگر بخش‌های این غرفه است.

سازمان تبلیغات اسلامی نیز در غرفه‌ای با عنوان «طرح زندگی با آیه‌ها» در این نمایشگاه حضور دارد که به ارائه طرح‌ها، برنامه‌ها و تولیدات رسانه‌ای و نمایشگاهی از قرآن کریم در راستای نهضت همدلی، همراهی، همفکری و مشارکت همه ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی پیرامون قرآنی شده جامعه، می‌پردازد.

در غرفه هوش مصنوعی، سرویس‌ها و خدمات فناورانه ناظر به نظام مسائل و نیازهای رویداد معنوی اعتکاف ارائه می‌شود و هوش مصنوعی در خدمت مدیریت فرهنگی به ارتقای تجربه اعتکاف قرار می‌گیرد؛ هوش مصنوعی به تحلیل داده‌های فرهنگی، پیش بینی و تصمیم‌گیر هوشمند و پایش هوشمند احساسات در این جریان کمک می‌کند.

«اعتکاف رمضانیه بهانهٔ وصل»، عنوان دیگر غرفهٔ نمایشگاه توانمندی‌های مجموعه‌های اعتکافی کشور است که هیئت رایت‌الهدی یزد آن را راه‌اندازی کرده و در این غرفه به تبیین روش برنامه‌ریزی هوشمندانه و انجام مراسم اعتکاف ۱۰ روزه در ماه مبارک رمضان که در مسجد آخوند ملا اسماعیل شهر یزد برپا می‌شود، پرداخته می‌شود.

در غرفه‌ای دیگر، موسسه جوانان آستان قدس رضوی بسته‌های فرهنگی ویژه اعتکاف ماه رجب را برای بازدیدکنندگان ارائه می‌دهد؛ حرز و نبات تبرکی، جانماز بی‌قرار، استند معنوی و کتاب‌های معرفتی و تربیتی از جمله محتوای محصولات فرهنگی موسسه جوانان است که برای مسئولان استانی ستاد مرکزی اعتکاف عرضه می‌شود.

حوزه علمیه خواهران جامعةالزهرا (س) قم نیز در غرفه‌ای دیگر به تبیین اقدامات خود در راستای مراسم معنوی اعتکاف می‌پردازد؛ برگزاری اعتکاف نخبگانی ویژه اساتید و طلاب و دانشجویان، توانمندسازی و اعزام مبلغین و طلاب در سه عرصه قرآنی، تبلیغی و پاسخگویی به سوالات، تربیت مدیر برگزاری مراسم اعتکاف، انجام فعالیت‌های فرهنگی توسط طلاب در مراسمات اعتکاف و فعالیت در عرصه‌های مختلف بین‌المللی همچون اعتکاف خاص طلاب غیرایرانی، اعتکاف مشترک ایرانیان و غیرایرانی‌ها، اعزام طلاب به سایر کشورها با رویکرد اعتکاف و برگزاری اعتکاف در سایر کشورها مهمترین فعالیت طلاب خواهر این مجموعه است.

راه‌اندازی مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی آن هم به صورت تخصصی در حوزه احکام اعتکاف، دیگر فعالیت شاخص حوزه علمیه خواهران جامعةالزهرا(س) است که به زبان‌های مختلف با بیان نظر شرعی ۷ مرجع تقلید انجام می‌شود.

در ایستگاه بعدی، غرفه معاونت خواهران ستاد مرکزی اعتکاف با عنوان «الگوی اعتکاف مادر فرزندی» دایر شده که در آن به اهداف اعتکاف مادر و کودک، طرح تثبیت و تداوم اعتکاف مادران و فرزندان و تشریح برنامه اجرایی و عملیاتی اعتکاف مادر و کودک پرداخته می‌شود؛ گفتنی است در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۸ استان اعتکاف مادر و فرزندی را برگزار کرده‌اند.

همچنین در فواصل و حاشیه این نمایشگاه، تصاویری زیبا، معنا بخش و منتخب از حال و هوای مؤمنان در مراسم معنوی اعتکاف نصب و در معرض بازدید شرکت‌کنندگان در دهمین کنگره ملی اعتکاف قرار گرفته است.