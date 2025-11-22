  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

آخرین مهلت ثبت نام در اعتکاف حرم مطهر رضوی اعلام شد

آخرین مهلت ثبت نام در اعتکاف حرم مطهر رضوی اعلام شد

مشهد- با نزدیک شدن به موعد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ماه رجب، مهلت ثبت‌نام برای حضور در این آئین عبادی در مسجد جامع گوهرشاد رو به پایان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به موعد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ماه رجب، مهلت ثبت‌نام برای حضور در این آئین عبادی در مسجد جامع گوهرشاد رو به پایان است.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری اعتکاف، مهلت ثبت‌نام تا پایان روز ۳ آذر ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقه‌مندان تنها چند روز فرصت دارند تا اقدام کنند.

مراسم اعتکاف رجب امسال فرصتی برای خلوت معنوی، دعا و عبادت در فضای ملکوتی حرم مطهر رضوی است و طبق اعلام برگزارکنندگان، ظرفیت‌ها تنها از طریق ثبت‌نام و سپس قرعه‌کشی تکمیل خواهد شد. نتیجه قرعه‌کشی در تاریخ ۱۰ آذر اعلام می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق ثبت‌نام پیامکی: ارسال عدد «۸» به شماره ۵۰۰۰۴۸۰۳۰ و یا ثبت‌نام اینترنتی از طریق پایگاه اینترنتی Etekaf.razavi.ir در این آئین معنوی شرکت کنند.

کد مطلب 6664827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها