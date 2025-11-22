آخرین مهلت ثبت نام در اعتکاف حرم مطهر رضوی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به موعد برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ماه رجب، مهلت ثبتنام برای حضور در این آئین عبادی در مسجد جامع گوهرشاد رو به پایان است.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری اعتکاف، مهلت ثبتنام تا پایان روز ۳ آذر ۱۴۰۴ تعیین شده و علاقهمندان تنها چند روز فرصت دارند تا اقدام کنند.
مراسم اعتکاف رجب امسال فرصتی برای خلوت معنوی، دعا و عبادت در فضای ملکوتی حرم مطهر رضوی است و طبق اعلام برگزارکنندگان، ظرفیتها تنها از طریق ثبتنام و سپس قرعهکشی تکمیل خواهد شد. نتیجه قرعهکشی در تاریخ ۱۰ آذر اعلام میشود.
شرکتکنندگان میتوانند از طریق ثبتنام پیامکی: ارسال عدد «۸» به شماره ۵۰۰۰۴۸۰۳۰ و یا ثبتنام اینترنتی از طریق پایگاه اینترنتی Etekaf.razavi.ir در این آئین معنوی شرکت کنند.
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