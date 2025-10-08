آغاز به کار دهمین کنگره ملی اعتکاف در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه دهمین کنگره ملی اعتکاف با حضور مدیران و مسئولان ملی، مدیران مردمی ستادهای اعتکاف، چهرههای مردمی و متولیان اعتکاف، اعضای شورای راهبری اعتکاف استانها و چهرههای علمی و حوزوی در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع) مشهد مقدس آغاز به کار کرد.
در ابتدای این مراسم، حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف به تبیین برنامههای این کنگره و گزارشی از برپایی مراسم معنوی اعتکاف در سال گذشته پرداخت.
سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجتالاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور دیگر سخنرانان این مراسم بودند.
تلاوت قرآن کریم توسط ابراهیم عقیلی، حضور خادمین آستان قدس رضوی و عرض سلام خدمت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، روایتگری حجتالاسلام صالح پرور از فعالان حوزه کار با کودک و نوجوان، رونمایی از شعار سال اعتکاف، مرثیهسرایی و ذکر توسل با نوای حاج امیر عارف از دیگر برنامههای این مراسم بود.
سیاستگذاری و مدیریت فرهنگی اعتکاف، مردم محوری و توانمندسازی مدیران، اعتکاف جوان و نوجوان، اعتکاف در افق جهانی و بین الملل و کرسیهای علمی اعتکاف، از جمله محورهای برگزاری این کنگره است که به مدت ۲ روز برپا میشود.
همچنین طی این دو روز کارگروه تخصصی استانها، فرهنگی، رسانه و فضای مجازی، دانشجویی، جوان و نوجوان و بینالملل دایر خواهد شد.
