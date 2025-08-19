به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: به لحاظ حجم ریالی اعتبار پروژههای هفته دولت سال جاری در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی، بیسابقه بوده است.
فرماندار دشتی افزود: در هفته دولت، ۱۵۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۹ همت در شهرستان دشتی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود که شامل ۱۲۴ پروژه با اعتبار ۷۵۲ میلیارد تومان قابل افتتاح و ۳۵ پروژه با اعتبار بیش از ۸ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان آغاز عملیات اجرایی و قابل کلنگزنی است.
مقاتلی بیان کرد: این اعتبارات در حوزههای مختلفی همچون گردشگری، کشاورزی؛ آموزش؛ انرژی؛ عمران شهری و روستایی، مسکن، اشتغال و طرحهای مخابراتی هزینه خواهد شد.
وی بیان کرد: عمده پروژههای کلنگزنی در حوزه انرژیهای خورشیدی است و شهرستان دشتی به سرعت در حال تبدیل شدن به قطب نیروگاههای خورشیدی جنوب کشور است.
فرماندار دشتی با اشاره به دستاوردهای حوزه آموزش گفت: در سال جاری شاهد رشد صد درصدی در این بخش هستیم و در هفته دولت عملیات ساخت ۵ مدرسه جدید با مشارکت خیرین آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: حاکمیت در زمینه تقویت زیرساختهای ورزش نقشآفرین است و در حوزه ورزش نیز توجه ویژهای صورت گرفته است.
مقاتلی با اشاره به استقبال جوانان از رشته کشتی و افتخارآفرینیهای صورتگرفته، از پیشبینی اعتبارات لازم برای تقویت این رشته خبر داد.
فرماندار دشتی افزود: در حوزه فوتبال، بهویژه فوتبال پایه، اقدامات خوبی در حال انجام است و تیمهای شهرستان در لیگهای مختلف کشوری نیازمند حمایت جدی هستند، همچنین رشته بسکتبال در دشتی در حال رشد و توسعه است که ضمن تبریک قهرمانی اخیر فرزندان شایسته شهرستان در مسابقات استانی، از تلاشهای دستاندرکاران این عرصه تقدیر میشود.
وی تاکید کرد: حمایت از ورزش از جمله سیاستها و تأکیدات دولت است و همه دستگاهها باید در این زمینه نقشآفرینی کنند. در این نشست رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پاسخگوی سوالات و مطالبات خبرنگاران بود.
