به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی در افتتاح یک هتل در علی‌آبادکتول اظهار کرد: طی چهار دهه گذشته توفیقات چشمگیری در حوزه گردشگری نداشتیم، اما امروز با همت نمایندگان مجلس و مدیران توانمند، بسیاری از موانع مسیر توسعه این بخش برداشته شده است.

استاندار گلستان درباره پروژه تله‌کابین علی‌آبادکتول گفت: به مردم شریف علی‌آباد و گلستانی‌ها نوید می‌دهم که تمامی مشکلات این پروژه حل شده و هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد. با همکاری نماینده مجلس، فرماندار، شورای شهر و شهردار، مناقصه این طرح طی یک ماه آینده برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر استقبال ویژه از سرمایه‌گذاران گفت: برای سرمایه‌گذارانی که از نقاط مختلف کشور تمایل به اجرای پروژه تله‌کابین دارند، فرش قرمز پهن می‌کنیم تا نخستین تله‌کابین استان در علی‌آبادکتول راه‌اندازی شود و آرزوی چهل ساله مردم منطقه به واقعیت بپیوندد.

طهماسبی توسعه کشور و استان را وابسته به گردشگری دانست و اظهار کرد: گردشگری زمانی به توسعه پایدار می‌رسد که با میراث فرهنگی و صنایع‌دستی همراه شود. جوانان استان در حوزه هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی و فروش صنایع‌دستی در فضای مجازی فعالیت دارند و درآمدهای دلاری کسب می‌کنند که فرصت‌های بزرگ اقتصادی را نشان می‌دهد.

استاندار گلستان به نقش مهم بخش خصوصی در توسعه گردشگری اشاره کرد و افزود: افتتاح این هتل با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان نشان‌دهنده اعتماد بخش خصوصی است که ۹۰ درصد سرمایه را تأمین کرده‌اند و تنها خواسته‌شان تسهیل امور و رفع موانع اداری است.

وی با انتقاد از مشکلات اداری اظهارکرد: بارها دیده‌ایم که مردم برای یک تغییر کاربری ساده سال‌ها منتظر می‌مانند، در حالی که با یک تماس و پیگیری می‌توان این مسائل را حل کرد. هنر مدیران، تبدیل کارهای نشدنی به شدنی است.

طهماسبی درباره پیگیری‌های ملی افزود: در هفته‌های اخیر همراه با نمایندگان استان و برخی وزرا، با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و درباره پروژه‌های مهم استان از جمله پتروشیمی گلستان، سد نرماب، پروژه ریلی، کریدور شمال-جنوب، منطقه آزاد و تله‌کابین گفتگو کردیم.

استاندار گلستان گفت: بیش از هزار و دویست پروژه نیمه‌تمام در استان داریم که برای تکمیل آن‌ها بیش از صد هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. دولت اولویت را به پروژه‌هایی می‌دهد که پیشرفت بالای ۵۰ درصد دارند تا مردم سریع‌تر از نتایج آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: افتتاح این هتل مایه افتخار استان است و اجرای پروژه تله‌کابین گلستان را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور تبدیل خواهد کرد. آینده درخشان گلستان در گرو حمایت از میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.