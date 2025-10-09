  1. استانها
آسمان سنندج میزبان پرواز هزاران بادبادک کودکانه شد

سنندج- جشن بادبادک‌ها با حضور پرشور خانواده‌ها در پارک ۲۸ دی سنندج برگزار شد و صدها کودک، آرزوهای رنگارنگ خود را بر بال بادبادک‌ها به آسمان فرستادند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان شامگاه پنجشنبه در مراسم جشن بادبادک ها که به مناسبت هفته ملی کودک و با حضور جمعی از کودکان و خانواده‌های سنندجی در پارک ۲۸ دی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم جشن فرصتی برای ایجاد ساعاتی شاد و به یادماندنی برای کودکان سنندجی است.

حمید رضا گوهری با اشاره به اینکه این مراسم به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان و با همکاری نهادهای فرهنگی از جمله شهرداری و شورای شهر سنندج برگزار شده است، افزود: کودکان در این مراسم با به پرواز درآوردن بادبادک‌های رنگارنگ، لحظاتی شاد و به‌یادماندنی را تجربه کردند.

وی تصریح کرد: کانون کردستان با پنج مرکز فعال در نقاط مختلف شهر سنندج در خدمت کودکان و نوجوانان است و همواره تلاش می‌کند با برگزاری کلاس‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری، زمینه شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم سازد.

وی با اشاره به تداوم برنامه‌های متنوع این نهاد افزود: کانون در طول سال جشنواره‌های متعددی را برگزار می‌کند که جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی نیز یکی از آن‌ها به شمار می‌رود.

آسمان سنندج میزبان پرواز هزاران بادبادک کودکانه شد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان یادآور شد: از همه کودکان و نوجوانان دعوت می‌کنم با مراجعه به مراکز کانون در این رویداد شرکت کنند.

گوهری همچنین با بیان اینکه شادی، حق طبیعی کودکان است، تأکید کرد: در این هفته، با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج، برنامه‌های شاد و متنوعی برای کودکان تدارک دیده‌ایم که امیدواریم باعث خلق لحظاتی ناب برای آنان شود.

سیف‌الله رضایی، عضو شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این مراسم جشن گفت: کودکان امروز، آینده‌سازان فردا هستند و باید بیش از پیش به نیازهای روحی و عاطفی آنان توجه کنیم.

وی افزود: وظیفه ماست که با احترام به خواسته‌ها و حقوق کودکان، برای شادی آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

