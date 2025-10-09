آسمان سنندج میزبان پرواز هزاران بادبادک کودکانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان شامگاه پنجشنبه در مراسم جشن بادبادک ها که به مناسبت هفته ملی کودک و با حضور جمعی از کودکان و خانوادههای سنندجی در پارک ۲۸ دی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم جشن فرصتی برای ایجاد ساعاتی شاد و به یادماندنی برای کودکان سنندجی است.
حمید رضا گوهری با اشاره به اینکه این مراسم به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان و با همکاری نهادهای فرهنگی از جمله شهرداری و شورای شهر سنندج برگزار شده است، افزود: کودکان در این مراسم با به پرواز درآوردن بادبادکهای رنگارنگ، لحظاتی شاد و بهیادماندنی را تجربه کردند.
وی تصریح کرد: کانون کردستان با پنج مرکز فعال در نقاط مختلف شهر سنندج در خدمت کودکان و نوجوانان است و همواره تلاش میکند با برگزاری کلاسها و برنامههای فرهنگی و هنری، زمینه شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم سازد.
وی با اشاره به تداوم برنامههای متنوع این نهاد افزود: کانون در طول سال جشنوارههای متعددی را برگزار میکند که جشنواره بینالمللی قصهگویی نیز یکی از آنها به شمار میرود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان یادآور شد: از همه کودکان و نوجوانان دعوت میکنم با مراجعه به مراکز کانون در این رویداد شرکت کنند.
گوهری همچنین با بیان اینکه شادی، حق طبیعی کودکان است، تأکید کرد: در این هفته، با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج، برنامههای شاد و متنوعی برای کودکان تدارک دیدهایم که امیدواریم باعث خلق لحظاتی ناب برای آنان شود.
سیفالله رضایی، عضو شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این مراسم جشن گفت: کودکان امروز، آیندهسازان فردا هستند و باید بیش از پیش به نیازهای روحی و عاطفی آنان توجه کنیم.
وی افزود: وظیفه ماست که با احترام به خواستهها و حقوق کودکان، برای شادی آنها برنامهریزی کنیم.
