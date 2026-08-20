مظفری: مشهد با خاکسپاری امام شهید میزبان یک پیام و آرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر پنجشنبه در ویژه‌برنامه «امین ایران ۴» با عنوان «یاران خراسانی» همزمان با چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: چهلم امام شهید در فرهنگ دینی ما پایان راه نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه برای تداوم یک مکتب و یک آرمان است و امروز بیش از هر زمان دیگر باید به این حقیقت بازگردیم که راه امام شهید یک خاطره نیست، بلکه یک مسیر زنده و یک تکلیف جاری است.

استاندار خراسان رضوی افزود: اگر مرگ را به ظاهر پایان زندگی انسان می‌دانیم، برای انسان‌های بزرگ، از جمله امام شهید، شهادت آغاز ماندگاری تفکر و یک راه است. یاران خراسانی امام شهید بهتر از هرکس می‌دانند که خراسان همواره سرزمین مردان بزرگ، مجاهدت‌های بزرگ و ایستادگی‌های بزرگ بوده است.

وی ادامه داد: این دیار که با نام امام رضا (ع)، فرهنگ ایثار و شهادت و سابقه طولانی خدمت به زائران امام رضا (ع) رقم خورده است، امروز نیز خود را متعهد می‌داند در مسیر آرمان‌های امام شهید حرکت کند. ما امروز در برابر شهدا، به‌ویژه امام شهید، مسئول هستیم و باید اختلافات را به وحدت، نگرانی‌ها را به امید و مشکلات را به انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر تبدیل کنیم.

مظفری ادامه داد: مسئولیت داریم خدمت به مردم را نه به عنوان یک وظیفه اداری، بلکه به عنوان همان مسیری بدانیم که شهدا جان خود را برای آن فدا کردند. امام شهید به ما آموختند که در روزهای سخت، مسئولیت‌پذیری معنا پیدا می‌کند و در میدان دشواری‌هاست که صداقت، شجاعت و وفاداری سنجیده می‌شود. امروز بیش از هر زمان دیگر باید به این حقیقت بازگردیم که راه امام شهید یک خاطره نیست، بلکه یک مسیر زنده و یک تکلیف جاری است و باید با ساختن آینده، صداقت، عدالت و خدمت را به مردم هدیه کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه مشهد در زندگی و مبارزات امام شهید اظهار کرد: مشهد برای امام شهید فقط یک شهر نبود، بلکه یک هویت، یک خاطره و یک مأمن بود؛ چرا که بخش زیادی از مبارزات و خاطرات امام شهید در این شهر شکل گرفته است. از همین نگاه به هویت مشهد، دفن امام شهید در این شهر نیز صرفاً یک انتخاب جغرافیایی نیست، بلکه معنایی عمیق دارد.

وی افزود: مشهد با دفن امام شهید امانتی تازه به دوش گرفته است و امروز میزبان پیکر یک شهید نیست، بلکه میزبان یک پیام، یک آرمان و یک خاطره تاریخی است. بنابراین بزرگداشت امام شهید برای ما از یک مراسم به یک مسئولیت تبدیل می‌شود. ما مسئولان خراسان رصوی و شهر مشهد باید بیش از دیگران به این مسئولیت توجه کنیم. اگر پیکر امام شهید در این شهر قرار گرفته است، نباید اجازه دهیم آرمان‌های امام شهید در خاطره‌ها آرام و فراموش شود.