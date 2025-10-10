به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از وقوع زلزله شدید در فیلیپین و هشدار سونامی خبر دادند.

مقام‌های فیلیپین پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر در منطقهٔ میدانائو در صبح جمعه، هشدار سونامی صادر کردند.

هشدارهای مشابهی نیز در مناطق شمال سولاوسی و پاپوآ در اندونزی، که بیش از ۳۰۰ کیلومتر از مرکز زمین‌لرزه فاصله دارند، اعلام شده است. سازمان ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرده که این مناطق در معرض خطر قرار دارند.

مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام نیز اعلام کرده که ممکن است امواج سونامی تا ارتفاع سه متربالاتر از سطح معمول در برخی از سواحل فیلیپین برسند.

سازمان زمین شناسی فیلیپین موسوم به فیولکس در مورد خسارات و پس‌لرزه‌های ناشی از این زلزله قوی که در آب‌های شهر مانای در داوائو اورینتال در منطقه میندانائو رخ داد، هشدار داد. این آژانس اعلام کرد که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

این سازمان از مردم شهرهای ساحلی در مرکز و جنوب فیلیپین خواست که فوراً به مناطق مرتفع‌تر بروند یا به نواحی داخلی و به دور از ساحل دریا نقل مکان کنند و اعلام کرد که انتظار می‌رود ارتفاع امواج تا بیش از یک متر باشد.

همچنین در اندونزی برای مناطق شمالی سولاوسی و پاپوآ هشدار سونامی صادر و اعلام شد که ممکن است امواجی به ارتفاع ۵۰ سانتی‌متر به خطوط ساحلی اندونزی برخورد کنند.

سیستم هشدار سونامی آمریکا نسبت به خطر سونامی هشدار داده و اعلام کرد که امواج خطرناک سونامی برای سواحل واقع در فاصله ۳۰۰ کیلومتری از مرکز زلزله محتمل است.

مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام اعلام کرد که امواج ۱ تا ۳ متر بالاتر از سطح جزر و مد در فیلیپین محتمل است و همچنین اعلام کرد که برخی از سواحل اندونزی و پالائو ممکن است با امواجی تا ۱ متر مواجه شوند.

فرماندار استان داوائو اورینتال در جنوب فیلیپین گفت که مردم به دلیل وقوع زلزله وحشت‌زده به خیابان ها آمدند.

ادوین جوباهیب به یک رسانه محلی گفت: گزارش شده است که برخی از ساختمان‌ها آسیب دیده‌اند. زلزله بسیار شدید بود.

هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این زلزله منتشر نشده است.