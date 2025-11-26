  1. جامعه
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر فیلیپین را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر، میندانائو در فیلیپین را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین‌لرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۶.۳۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۶.۲۹ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

