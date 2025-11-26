به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمینلرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۶.۳۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۶.۲۹ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۹ ریشتر، میندانائو در فیلیپین را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمینلرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۶.۳۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۲۶.۲۹ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
نظر شما