شمار قربانیان طوفان در فیلیپین به ۲۲۴ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش خبرگزاری فیلیپین (PNA)، شورای ملی کاهش خطرات و مدیریت بلایای طبیعی این کشور (NDRRMC) اعلام کرد: شمار قربانیان طوفان «کالماگی» که در داخل فیلیپین با نام «تینو» شناخته میشود، به ۲۲۴ نفر افزایش یافته است.
در این گزارش خاطرنشان شده که هنوز از سرنوشت ۱۰۹ نفر اطلاعی در دست نیست و تعداد افراد متاثر از طوفان به بیش از ۳ میلیون نفر رسیده است.
علاوه بر این، ۳۲۵ پرواز داخلی و ۶۱ پرواز بینالمللی لغو شد و مقامات فیلیپین هشدار دادند که در اثر طوفان، ارتفاع موجها ممکن است از ۳ متر فراتر رود.
مقامات این کشور اعلام کردند که بر اثر این طوفان، بیش از ۴۶ هزار ساختمان آسیب دیده و تصمیم گرفته شد مدارس و بیشتر نهادهای دولتی را فردا دوشنبه و روز ۱۱ نوامبر (سه شنبه) به دلیل پیشگیریها، لازم تعطیل کنند.
گفتنی است، در طوفانی که در نوامبر ۲۰۱۳ فیلیپین را درنوردید، بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ نفر جان باختند.
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