تخلیه یک منطقه در اندونزی به علت تشعشعات رادیو اکتیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقامات اندونزی پس از اطلاع از آلوده شدن یک منطقه صنعتی با ماده رادیواکتیو «سزیم -۱۳۷»، اقدام به انتقال شهروندان از اطراف این منطقه کردند.

بر اساس این گزارش، دولت اندونزی همچنین آلودگی رادیو اکتبو را از ۲۰ نقطه از مجموع ۲۲ تاسیساتی که آثار این ماده در آنها کشف شده بود، پاکسازی کرده است.

بارا حسیبوان، سخنگوی کارگروه آلودگی رادیواکتیو در اندونزی، امروز به خبرگزاری رویترز گفت که دولت شروع به انتقال ساکنان از اطراف این منطقه صنعتی کرده است.

این آلودگی برای اولین بار در محموله‌ای از میگو که یک شرکت اندونزیایی در آگوست گذشته به ایالات متحده ارسال کرده بود، کشف شد.

این تلاش‌ها پس از آن آغاز شد که اندونزی سطوح بالایی از تشعشعات «سزیم -۱۳۷» یک ایزوتوپ رادیواکتیو صنعتی را در منطقه صنعتی وسیع نزدیک جاکارتا پایتخت اندونزی کشف کرده است.