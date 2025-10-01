  1. بین الملل
افزایش شمار قربانیان زلزله فیلیپین به ۶۰ نفر

شمار قربانیان زلزله مرگبار فیلیپین به ۶۰ نفر افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شمار قربانیان زمین‌لرزه مرگبار فیلیپین به دست کم ۶۰ نفر افزایش پیدا کرد.

شبکه تلویزیونی جی‌ام‌ای تی‌وی فیلیپین به نقل از اداره دفاع مدنی این کشور این خبر را اعلام کرد.

برناردو آلخاندرو، معاون دبیرکل این نهاد گفت: گزارش‌هایی درباره ذوند افزایشی قربانیان وجود دارد. ما اطلاعاتی درباره جان‌باختن حدود ۶۰ نفر دریافت کرده‌ایم.

ساعاتی پیش الجزیره شمار قربانیان را ۲۶ و تعداد مصدومان را دست کم ۱۴۷ تن اعلام کرده بود.

زلزله‌ای قدرتمند به بزرگی ۶.۹ ریشتر دیروز سه شنبه فیلیپین را لرزاند که شدیدترین لرزش‌های آن در جزیره سبو احساس شد.

