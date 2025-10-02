  1. بین الملل
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

شمار قربانیان زلزله فیلیپین به ۷۲ نفر رسید

شمار قربانیان زلزله مرگبار در فیلیپین به دست کم ۷۲ تن افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شمار قربانیان زمین‌لرزه مرگبار فیلیپین به دست کم ۷۲ نفر افزایش یافت و این در حالی است که پس‌لرزه‌های این زلزله ۶.۹ ریشتری همچنان شهروندان این کشور را به وحشت می‌اندازد.

به گفته شورای ملی تعدیل مخاطرات و مدیریت بحران و بلایای طبیعی فیلیپین، تاکنون حدود ۲۹۴ نفر نیز در پی این زلزله قدرتمند مصدوم شده‌اند.

بیش از ۱۷۰ هزار نفر تحت تاثیر این زلزله قرار گرفته‌اند به طوری که ۲۰ هزار تن بی‌خانمان شده‌اند و به محل سکونت حدود ۶۰۰ نفر نیز خسارت جدی وارد شده است.

به گفته مرکز آتشفشان‌شناسی و لرزه‌شناسی فیلیپین، حدود ۲ هزار و ۳۲۹ پس‌لرزه با قدرتی تا سقف پنج ریشتر، صبح امروز در سراسر استان سبو ثبت شد.

