به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، به تبیین ابعاد «زیست عفیفانه» به عنوان هدیه بزرگ الهی برای سعادت بشریت پرداخت.

وی با اشاره به اینکه زیست عفیفانه و آکنده از پاکی، نجابت و پاک‌دامنی، راه و رسمی است که از سوی انبیای الهی برای تأمین خوش‌بختی بشریت مطرح شده است، اظهار داشت: این مسئله به‌عنوان یک وظیفه الهی و تکلیف همگانی بر عهده همه آحاد مؤمنین، اعم از مردان و زنان، نخبگان، نهادها، خانواده، نهاد تعلیم و تربیت، مجموعه‌های فرهنگ‌ساز، رسانه‌ها و اهل هنر است.

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر مسئولیت ویژه ائمه جمعه و جماعات و همچنین جامعه بانوان در این زمینه، تصریح کرد: وقتی یک بانوی مؤمن و مسلمان با حجاب و عفاف و با رعایت حریم وارد محیط اجتماعی می‌شود، در حال انجام یک مسئولیت بزرگ اجتماعی، مدنی و یک فریضه بسیار مهم است.

حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید در مسیر تحقق اراده الهی برای خوش‌بختی و سعادت در پرتو پاکی و پاک‌دامنی گام بردارد و این اراده به وسیله آحاد مؤمنین محقق خواهد شد. آنان باید دست به دست هم داده و در صفی متحد در برابر جبهه شیطان که جبهه هرزگی، بی‌بندوباری، بی‌عفتی و بی‌حیایی است، صف‌آرایی کنند و از هویت خود حفاظت و صیانت نمایند.

«زیست عفیفانه» حق مسلم و حیاتی بانوان است

وی در ادامه با نگاهی دیگر به موضوع «زیست عفیفانه» افزود: از منظر دیگر، زیست عفیفانه برای جامعه ایمانی تنها یک وظیفه و تکلیف نیست، بلکه یک «حق» برای آحاد مؤمنین، اعم از مرد و زن، کوچک و بزرگ است.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: بانوان مسلمان حق دارند در محیطی پاک و سالم، در محیطی که حریم‌ها رعایت می‌شود، زندگی کنند، رشد کنند و استعدادهایشان شکوفا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به تفاوت نگاه تکلیف‌محور و حق‌محور اظهار کرد: وقتی سخن از وظیفه و تکلیف می‌گوییم، ممکن است طبع عمومی که تکلیف‌گریز است، احساس سنگینی کند، اما وقتی این موضوع به عنوان یک «حق» مطرح می‌شود، نگاه متفاوت می‌شود. جامعه اسلامی به ویژه جامعه بانوان باید به نقطه‌ای برسد که آحاد جامعه، زیست عفیفانه و زندگی پاکیزه و سالم را حق مسلم خود بدانند و آن را مطالبه کنند.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با تأکید بر اینکه «زیست عفیفانه» یک حق مسلم و حیاتی به‌ویژه برای بانوان است، گفت: همه مردها و خانم‌ها باید در ماجرای زیست عفیفانه، با ملاحظات هستی‌شناسی جامعه بانوان و ویژگی‌های تکوینی و فطری آنان، این را به عنوان حقی بزرگ، عظیم‌تر و جدی‌تر برای خود بدانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با بیان اینکه هویت انسانی، کرامت انسانی، هویت الهی و معنوی بانوان و دختران، هویت خانوادگی و هویت اجتماعی آنان در پرتو تحقق این حق امکان‌پذیر است، اظهار کرد: درست در مقابل این خط، شیطان سعی می‌کند یک بانو را در درجه اول با ویژگی‌های جنسیتی به جامعه معرفی کند و این بزرگ‌ترین توهین به هویت انسانی یک زن محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: یک زن، انسانی با کرامت است. کرامت این انسان ایجاب می‌کند که به او با عنوان یک شخصیت انسانی محترم نگاه کنند، نه به عنوان یک وسیله التذاذ و نه به عنوان یک ابزار برای لذت‌جویی مردان. این نگاه، توهینی بزرگ به زن است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تمایل فطری بانوان به معنویات خاطرنشان کرد: خداوند در عموم انسان‌ها و مخصوصاً خانم‌ها یک کشش و تمایل ملکوتی قرار داده و سهم بانوان از بهره‌های ملکوتی و معنوی به مراتب بیشتر از مردان است. اگر ویروس منحوس بی‌عفتی و هرزگی در جامعه ترویج و رواج پیدا کند و جامعه ناسالم شود، اولین کسی که حقش تضییع و لگدمال می‌شود، بانوان هستند.

وی تأکید کرد: سلامت معنوی بانوان در گرو زیست عفیفانه است و آنان در پرتو چنین زیستی می‌توانند با عالم معنا، فرشتگان و عالم الهی ارتباط پیدا کنند.

فرهنگ غربی «جاهلیت مدرن» است

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره به افزایش تأثیر زندگی اجتماعی بر سرنوشت انسان‌ها در عصر حاضر و آینده، ابراز داشت: در چنین مناسباتی، بسیار اهمیت دارد که یک واحد انسانی به نام «بانو» بتواند در محیط اجتماعی حضور پیدا کند؛ در فعالیت‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری حاضر شود، استعدادهایش شکوفا گردد و در عرصه ولایت اجتماعی و تمدن‌سازی نقش‌آفرینی کند.

وی شرط اصلی این حضور را حاکمیت «گفتمان زیست عفیفانه» دانستند و گفت: اینجاست که حق یک خانم در عرصه‌های زیست اجتماعی ادا می‌شود. اما در نقطه مقابل، اگر جامعه‌ای آشفته با روابط آشفته زن و مرد داشته باشیم و ویروس بی‌حیایی رواج یابد، کسی که در درجه اول حقش لگدمال می‌شود، باز هم خانم‌ها هستند.

خطیب نماز جمعه تهران «حق عضویت در یک خانواده سرشار از محبت و عشق» را از دیگر حقوق مهم بانوان برشمرد و هشدار داد: اگر جامعه به بی‌عفتی و هرزگی آلوده شود، اولین سلول اجتماعی که ضربه می‌خورد و دچار سرطان خطرناک می‌شود، خانواده است. در این شرایط خانواده آشفته می‌شود، گسستگی خانواده عادی می‌شود، صفا و صمیمیت از بین می‌رود، سوءظن فراهم می‌شود و در نهایت خانواده می‌پاشد. در چنین وضعیتی، حق حیاتی‌تر بانوان زیر پا گذاشته می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مسئله زیست عفیفانه برای برادران و خواهران، نه فقط یک وظیفه و تکلیف الهی یا یک تکلیف اجتماعی، که یک «حق» است. باید این حق را مطالبه کرد. توضیحی که گذشت نشان می‌دهد زیست عفیفانه، حق کرامت، حق بهره‌مندی از معنویت، حق حضور اجتماعی سالم و فعال، حق شکوفایی استعدادها و حق داشتن یک خانواده با محبت و بالنده است.

حاج علی اکبری در پایان با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی و عزم همگانی برای استیفای این حق، به‌ویژه برای بانوان، خاطرنشان کرد: اگر در محیط‌هایی مانند مدرسه، این حق به دختران جامعه آموزش داده شود و آنان این حق را به عنوان حقی مسلم و حیاتی برای خود بشناسند، دنیای دیگری خواهیم داشت. این نگاه، زاویه دید متفاوتی است که در بحث زیست عفیفانه داریم.

وی در ادامه با انتقاد از فرهنگ غربی، از آن به «جاهلیت» تعبیر کردند.

جاهلیت مدرن، هویت زن را به نام آزادی زنده‌به‌گور می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ترویج فرهنگ غربی و آثار ویرانگر آن بر جایگاه زن در جوامع انسانی گفت: بزرگ‌ترین ظلم‌ها به زنان توسط همان کسانی صورت گرفته که مدعی آزادی و کرامت زن هستند.

وی تأکید کرد: جریان هرزگی و بی‌عفتی که از قرن بیستم در غرب رواج یافت، نه‌تنها جوامع غربی را آلوده کرد بلکه همانند یک ویروس به سایر جوامع بشری نیز صادر شد. غربی‌ها از این جهت باید در پیشگاه وجدان بشریت محاکمه شوند، زیرا حق مسلم و حیاتی زنان یعنی هویت انسانی، اجتماعی، معنوی و خانوادگی آنان را زیر پا گذاشته‌اند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با مقایسه جاهلیت قدیم و جاهلیت مدرن اظهار داشت: در جاهلیت کهنه، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند؛ اما در جاهلیت جدید، هویت زن با دستان خود او و با نفاقی پیچیده، زنده‌به‌گور می‌شود. به نام آزادی، بزرگ‌ترین اسارت‌ها، و به نام کرامت، بزرگ‌ترین اهانت‌ها به زنان تحمیل شده است.

به نام «عدالت جنسیتی» بزرگ‌ترین ستم بر زنان روا داشته می‌شود

وی افزود: در فرهنگ منحط غربی، ارزش زن به ظاهر و بزک ظاهری‌اش تقلیل یافته است. در حالی‌که مردان با لباس رسمی و آبرومند در جامعه ظاهر می‌شوند، از زن انتظار می‌رود هرچه عریان‌تر باشد تا مقبول‌تر شمرده شود. این چه کرامتی است که زن باید به کالایی ارزان و طعمه‌ای برای لذت دیگران تبدیل شود؟ این فریب خطرناک، همان جاهلیت مدرن است که به نام آزادی، بندگی تحقیرآمیز را تحمیل می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: متأسفانه به نام «عدالت جنسیتی» نیز بزرگ‌ترین ستم‌ها بر زنان روا داشته می‌شود. جامعه بانوان ما، به فضل الهی و ریشه‌دار بودن فرهنگ اسلامی و ایرانی، از مصون‌ترین جوامع بشری است و باید این سرمایه عظیم را حفظ کند.

وی در ادامه با تأکید بر وظیفه نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور گفت: لازم است دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و تقنینی ما با همکاری و هماهنگی، از حقوق حقیقی بانوان و دختران این سرزمین دفاع کنند. این رسالت بزرگ، حقی مسلم بر عهده همه ماست تا از کرامت واقعی زن، که در ایمان، عفاف، علم و خانواده متجلی می‌شود، پاسداری کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای فرهنگی و اخلاقی غرب گفت: مراقب باشید خوشبختی‌هایتان را گام‌به‌گام از شما نگیرند. این خطر به‌گونه‌ای پیش می‌رود که انسان گاهی متوجه نمی‌شود چه گوهرهای ارزنده‌ای را از دست داده است.

وی با استناد به آیه شریفه «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ»، افزود: سعادت انسان در ایمان، عمل صالح، حق‌گویی و صبر است. اگر این پایه‌ها سست شود، جامعه در مسیر خسران قرار می‌گیرد. باید مراقب بود که دزدان خوشبختی و ایمان، ارزش‌های ما را به‌تدریج نربایند.

نهادهای فرهنگی در انجام وظایف خود با کیفیت بالاتری عمل کنند

خطیب جمعه تهران با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به اجلاس نماز گفت: پیام بسیار ژرف، الهام‌بخش و حکیمانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب برای اجلاس سراسری نماز صادر شد. ایشان نماز را محبوب خدای متعال، محبوب اولیاء الهی و محبوب ولی‌الله اعظم دانستند. این نگاه، نشان‌دهنده جایگاه بلند نماز در حیات فردی و اجتماعی ماست.

وی تأکید کرد: نهادهای فرهنگی، آموزشی و مسئولان حوزه دین باید وظایف خود را درباره اقامه و ترویج نماز بازنگری کرده و با کیفیت بالاتری عمل کنند. برگزاری نمازهای جمعه و جماعات با شکوه و اثرگذار، بخش مهمی از این وظیفه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه از حجت‌الاسلام والمسلمین پرورشی، رئیس ستاد اقامه نماز، قدردانی کرد و گفت: این نهالی که با نیت خالص و مجاهدت کاشته شده، روزبه‌روز بالنده‌تر خواهد شد.

وی همچنین هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و ضمن تجلیل از تلاش‌های کارکنان و فرماندهان این نیرو اظهار داشت: نیروهای انتظامی مصداق «مظلومان مقتدر» هستند؛ مسئولیت‌های سنگین و مأموریت‌های متنوعی در تأمین امنیت جامعه اسلامی دارند و باید قدر این مجاهدت‌ها را دانست.

تقدیر از مدال آوران پارالمپیک

خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود از ورزشکاران و دست‌اندرکاران پارالمپیک تشکر کرد و گفت: جانبازان، ورزشکاران و توان‌یابان ما با روحیه جوانمردی و ایمان، افتخارآفرینان واقعی کشورند. بانوان قهرمان پارالمپیکی که با حفظ حجاب و هویت مادری خود بر سکوی جهانی ایستادند، نشان دادند کرامت زن مسلمان فراتر از معیارهای تحمیلی غرب است.

وی درباره پیشرفت‌های فضایی جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: ایران امروز در زمره برترین کشورهای جهان در حوزه فناوری فضایی قرار دارد. ما دارای چرخه کامل فضایی هستیم و جوانان دانشمند ایرانی در مسیر تحقق اهداف بزرگ در این حوزه گام‌به‌گام پیش می‌روند. این دستاوردها نشانه نصرت الهی و نتیجه خودباوری ملی است.

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس وقیحانه و مداخله‌جویانه است

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد و گفت: این بیانیه، بی‌اساس، وقیحانه و مداخله‌جویانه است و هیچ ارزشی برای ما ندارد. اروپایی‌ها و این کشورها بهتر است به بدبختی‌ها و مشکلات خودشان برسند و در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دخالت نکنند.

اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی خط قرمز ملت است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران، در خطبه‌های امروز با تأکید بر لزوم هوشیاری ملی، دفاع از توانمندی‌های کشور و ضرورت هم‌افزایی همه نهادها برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مجموعه‌ای از مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مطرح کرد.

امام جمعه موقت تهران ضمن انتقاد از مداخلات خارجی در مسائل دفاعی و نظامی کشور گفت: برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران چه ربطی به شما دارد؟ ما قوی هستیم و قوی‌تر خواهیم شد. این یاوه‌گویی‌ها برای ما هیچ ارزشی ندارد.

وی تأکید کرد که اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی خط قرمز ملت است و هیچ‌کس حق دخالت در آن را ندارد.

امروز رژیم صهیونیستی منفورترین جماعت و باند در بین افکار عمومی جهان است

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری همچنین راجع به غزه و فلسطین بیان کرد: ۷ اکتبر را پشت سر گذاشتیم، دومین سال آغاز عملیات طوفان الاقصی؛ برادران و خواهران ایمانی نگاهی به چهره پر از خباثت و اندوه و ورشکسته رژیم صهیونیستی بیندازید. البته همیشه نحس، نجس و بعد ترکیب بوده است؛ ببینید که خداوند متعال به دست مومنین چه به روز آنها آورد. در این دو سال چه شکست‌هایی به این رژیم خبیث تحمیل شد و هیبت آنها متلاشی شد و شکست اقتصادی بر آنها تحمیل شد؛ امروز منفورترین جماعت و باند در سطح افکار عمومی جهانی رژیم صهیونیستی است و این شکست‌ها در همه عرصه‌ها بر آنها تحمیل شد، پروژه‌های راهبردی نظیر طرح ابراهیم داشتند که همه آنها با شکست مواجه شد.

وی ادامه داد: دو سوال و دو روز پس از طوفان‌الاقصی توافقی برای آتش بس با غزه انجام دادند و بر خلاف همه توقعات و شعارهایی که اعلام می‌کردند، به هیچ یک از آرزوها و خواسته‌هایشان نرسیدند جز اینکه نسل کشی کردند به هیچ کدام از اهداف اعلامی خود نرسیدند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: رژیم صهیونیستی می‌خواست ریشه حماس را بکند و مجبور شد با همین گروه به مذاکره بنشیند. مردم غزه در اوج احساس پیروزی هستند و رژیم صهیونیستی ورشکسته و توسری خورده است. این دشمن قابل اعتماد نیست، لذا باید همه مراقب باشند و در جبهه مقاومت نیز حماس باید آماده‌تر باشد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری همچنین گفت: حالا ترامپ که خود متهم ردیف اول در نسل کشی غزه در کنار رژیم صهیونیستی است، به دنبال نوبل صلح است و می‌گوید باید به من جایزه صلح بدهند.