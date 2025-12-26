علیزاده: مردم با حضور آگاهانه فتنه ۸۸ را مهار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصیب علیزاده در خطبههای نماز جمعه بام و صفیآباد که در مصلی این شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه رجبالمرجب، با اشاره به فرارسیدن حماسه نهم دیماه، این روز را «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» عنوان کرد.
وی اظهار کرد: نهم دیماه روزی است که ملت ایران اسلامی با صدای رسا به سران فتنه «نه» و به نظام مقدس جمهوری اسلامی «آری» گفتند و وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب نشان دادند.
امام جمعه بام و صفیآباد افزود: مردم در یومالله نهم دی نشان دادند که دشمنان خود و انقلاب را بهخوبی میشناسند و هرگز فریب حیلهها و نیرنگهای آنان را نخواهند خورد؛ ۹ دی روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان و روز خروش ملت در برابر اهانتها و حرمتشکنیها بود.
وی تأکید کرد: سه عنصر اساسی موجب مهار فتنه سال ۱۳۸۸ شد که نخست رهبری هوشمندانه و بیبدیل رهبر معظم انقلاب، دوم حضور آگاهانه و بهموقع مردم در صحنه و سوم پیوند عمیق، الهی و ناگسستنی میان امام و امت اسلامی است.
علیزاده ادامه داد: نهم دیماه برای تاریخ انقلاب اسلامی یک عبرت بزرگ و برای ملت ایران یک امتحان الهی بود که مردم از آن سربلند بیرون آمدند و باید درسهای این حماسه ماندگار همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان بیان کرد: حوادث سال ۸۸ نشان داد دشمنان انقلاب اسلامی همچنان به دنبال فرصت برای ضربه زدن به ملت ایران هستند، اما ملت بیدار و بصیر ایران اسلامی دیگر از یک سوراخ دوبار گزیده نخواهد شد.
