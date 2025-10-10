دستگیری قاتل در کمتر از ۶ ساعت در خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گلوانی در این زمینه افزود: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در یکی از محلات خوی رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد که متهم با استفاده از سلاح سرد، فردی ۳۰ ساله را به قتل رسانده و از محل متواری شده که در عرض کمتر از شش ساعت مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی قضایی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خوی گفت: متهم به بزه ارتکابی مبنی بر قتل با انگیزه اختلاف شخصی معترف و تحویل مراجع قضایی شد.