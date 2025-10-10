  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

دستگیری قاتل در کمتر از ۶ ساعت در خوی

دستگیری قاتل در کمتر از ۶ ساعت در خوی

ارومیه - فرمانده انتظامی خوی از شناسایی و دستگیری قاتل در کمتر از شش ساعت پس از ارتکاب قتل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گلوانی در این زمینه افزود: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح سرد در یکی از محلات خوی رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد که متهم با استفاده از سلاح سرد، فردی ۳۰ ساله را به قتل رسانده و از محل متواری شده که در عرض کمتر از شش ساعت مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی قضایی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خوی گفت: متهم به بزه ارتکابی مبنی بر قتل با انگیزه اختلاف شخصی معترف و تحویل مراجع قضایی شد.

کد خبر 6617737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها