نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشیابی، تا اواسط وقت جمعه آسمان خراسان شمالی صاف خواهد بود و از بعدازظهر، وزش باد بهویژه در نیمه غربی استان نسبتاً شدید میشود.
وی افزود: از اواسط وقت امشب تا صبح فردا، با عبور یک موج کوتاه ناپایداری، در مناطق نیمه شمالی افزایش ابر و در بخشهایی از غرب و شمال غرب استان، بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: از فردا بعدازظهر تا دوشنبه بعدازظهر، جو استان نسبتاً پایدار بوده و آسمان صاف خواهد بود؛ اما از دوشنبه شب تا سهشنبه بعدازظهر، افزایش ابر، افزایش وزش باد و در برخی نقاط نیمه شمالی، بارش پراکنده و مه در نواحی مرتفع انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از نظر دمایی، جمعه افزایش دما و شنبه کاهش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
