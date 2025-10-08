داداشی: هوای خراسان شمالی تا اوایل هفته آینده پایدار خواهد بود

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر حاکمیت جو پایدار از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده در سطح خراسان شمالی است.

وی افزود: طی این مدت پدیده غالب، وزش باد در ساعات بعدازظهر و آسمان صاف و آفتابی در بیشتر ساعات شبانه‌روز خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، پنج‌شنبه در نوار غربی استان نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی نیز با نفوذ زبانه‌های کم‌فشار و جنوبی شدن جریانات، روند افزایش نسبی دما تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود.